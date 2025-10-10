Το Neocleous Tower, ο νέος εμβληματικός εμπορικός προορισμός στην καρδιά της Λεμεσού, αναδεικνύεται σε πρωτοπόρο της αειφορίας και της καινοτομίας, θέτοντας νέα πρότυπα για την αγορά ακινήτων του νησιού. Σχεδιασμένο για να επαναπροσδιορίσει το εργασιακό «lifestyle», το κτίριο προσφέρει ένα τεχνολογικά προηγμένο, περιβαλλοντικά συνειδητό και ανθρωποκεντρικό εργασιακό περιβάλλον, που ενθαρρύνει την αριστεία και την ευεξία.

Πρωτοπορία στην Αειφόρο Ανάπτυξη

Στο πλαίσιο της δέσμευσής του για βιώσιμη ανάπτυξη, το Neocleous Tower σχεδιάστηκε και εκτελέστηκε σύμφωνα με τα διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα LEED Gold (Leadership in Energy and Environmental Design). Με αυτή τη φιλοδοξία, το κτίριο θα γίνει το πρώτο έργο στην Κύπρο που θα λάβει την κορυφαία πιστοποίηση LEED Gold.

«Η επιδίωξη της πιστοποίησης LEED Gold μας ώθησε να κοιτάξουμε πέρα από την εμφάνιση και να επικεντρωθούμε στην απόδοση του πύργου μακροπρόθεσμα,» δήλωσε ο Γιώργος Σταματίου, Ιδρυτής και Αρχιτέκτονας της G. Stamatiou Architects. «Υπό αυτή την έννοια, η αειφορία διαμόρφωσε κάθε πτυχή του σχεδιασμού, καθιστώντας την αναπόσπαστο κομμάτι τόσο της κομψότητας όσο και της λειτουργικότητας της αρχιτεκτονικής.»

Οφέλη που Μεταφράζονται σε Επιχειρηματική Αξία

Η επίτευξη της πιστοποίησης LEED Gold απαιτεί ένα αυστηρό πλαίσιο βέλτιστων πρακτικών, με στόχο την προώθηση της βιωσιμότητας σε κάθε επίπεδο. Αυτό περιλαμβάνει:

Ενεργειακή Απόδοση: Συστήματα κλιματισμού (HVAC) τελευταίας τεχνολογίας, έξυπνο σύστημα διαχείρισης κτιρίου για ελαχιστοποίηση της κατανάλωσης ενέργειας, και υαλοπίνακες υψηλής απόδοσης που βελτιστοποιούν τον φυσικό φωτισμό.

Εξοικονόμηση Νερού: Χρήση συστημάτων χαμηλής ροής, αποδοτική άρδευση και διαχείριση όμβριων υδάτων.

Υγιεινό Εσωτερικό Περιβάλλον: Συστήματα ανώτερης διήθησης αέρα, χρήση μη τοξικών υλικών φινιρίσματος και μέγιστη κυκλοφορία φρέσκου αέρα, εξασφαλίζοντας ένα πιο υγιεινό εργασιακό περιβάλλον.

Βιώσιμα Υλικά: Επιλογή υλικών με χαμηλό περιβαλλοντικό αποτύπωμα και δυνατότητα ανακύκλωσης.

Τα οφέλη είναι άμεσα για τους ενοικιαστές: η πιστοποίηση LEED Gold μεταφράζεται σε καλύτερες συνθήκες εργασίας, χαμηλότερο λειτουργικό κόστος (μέσω μειωμένης κατανάλωσης ενέργειας και νερού), και βελτιωμένη ευεξία. Ταυτόχρονα, οι εταιρείες που επιλέγουν το Neocleous Tower ενισχύουν τη εταιρική τους φήμη ευθυγραμμιζόμενες με τα παγκόσμια πρότυπα ESG (Environmental, Social, Governance), υποστηρίζοντας την προσέλκυση και διατήρηση ταλέντων.

Υπερβαίνοντας τις Προκλήσεις για Ένα Νέο Μοντέλο Κατασκευών

Όπως εξήγησε ο Γιώργος Σάββα, Επικεφαλής Πωλήσεων του Neocleous Tower, «Η επίτευξη του LEED Gold απαίτησε μια αλλαγή στον τρόπο που σχεδιάζονται και κατασκευάζονται τα κτίρια στην Κύπρο. Κάθε πρόκληση έγινε ευκαιρία για να ανεβάσουμε τον πήχη για τον τοπικό κατασκευαστικό κλάδο, εισάγοντας μία νέα εποχή ευθύνης και καινοτομίας.»

Η στρατηγική αυτή απόφαση αντικατοπτρίζει τη φιλοδοξία για δημιουργία μιας κάθετης πόλης ανθεκτικής στο μέλλον. Με την πιστοποίηση LEED Gold, το Neocleous Tower στέκεται ως σύμβολο προόδου και ευθύνης, εμπνέοντας την επόμενη γενιά αναπτύξεων στην Κύπρο και πέραν αυτής.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ευκαιρίες μίσθωσης και για να γίνετε μέρος αυτού του εμβληματικού έργου, επικοινωνήστε:

+357 25 268600

info@neocleoustower.com

www.neocleoustower.com