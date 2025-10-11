Η RSM Cyprus και η RSM Egypt ανακοινώνουν στρατηγική συνεργασία με στόχο την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας στην παροχή υπηρεσιών ελέγχου και διασφάλισης στην Κυπριακή αγορά. Η συνεργασία αυτή, αξιοποιώντας τις δυνατότητες της τεχνολογίας μέσω ενός πρωτοποριακού μοντέλου εικονικής απόσπασης (virtual secondment agreement), σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα προόδου και για τις δύο εταιρείες. Επιδιώκουμε να προσφέρουμε στους πελάτες μας υπηρεσίες που συνδυάζουν ακρίβεια, ταχύτητα και βαθιά κατανόηση των αναγκών τους, αξιοποιώντας στο έπακρο τη διεθνή γνώση και την κοινή μεθοδολογία της RSM.

Ως μέλη του έκτου μεγαλύτερου διεθνούς δικτύου επαγγελματικών υπηρεσιών, η RSM Cyprus και η RSM Egypt ενώνουν τις δυνάμεις τους για να προσφέρουν υπηρεσίες που συνδυάζουν αξιοπιστία, καινοτομία και εξειδίκευση, προσαρμοσμένες στις μοναδικές ανάγκες κάθε πελάτη. Ακολουθούμε μια ενιαία μεθοδολογία, που διασφαλίζει συνέπεια και αποδοτικότητα ανεξάρτητα από τη γεωγραφική θέση του πελάτη. Τοποθετούμε τον άνθρωπο στο επίκεντρο, υιοθετώντας μια ουσιαστικά πελατοκεντρική προσέγγιση, η οποία βασίζεται στη βαθιά κατανόηση των προκλήσεων, των αναγκών και των στόχων σας. Μέσα από τη συνεργασία αυτή, συνδυάζουμε τοπική τεχνογνωσία και διεθνή εμπειρία, ενισχύοντας το κοινό μας όραμα να είμαστε ο αξιόπιστος συνεργάτης δίπλα σας που στηρίζει σταθερά την πορεία σας για την επίτευξη των στόχων σας.

Ο Γιώργος Θεμιστοκλέους, Managing Partner και CEO της RSM Cyprus, δήλωσε: «Η συνεργασία μας με την RSM Egypt αντιπροσωπεύει την αφοσίωση και τη δέσμευσή μας να παρέχουμε ολοκληρωμένες, υπηρεσίες που διακρίνονται για την αξιοπιστία, την καινοτομία και την προσαρμοστικότητά τους, ανταποκρινόμενοι με συνέπεια στις ανάγκες των πελατών μας. Αυτή η στρατηγική συνεργασία ενισχύει την ικανότητά μας να ανταποκρινόμαστε στις πολυδιάστατες ανάγκες των πελατών ενώ παράλληλα διασφαλίσει την παροχή της εξειδικευμένης τεχνογνωσίας και εξατομικευμένης προσέγγισης που οι πελάτες μας χρειάζονται για να επιτύχουν τους στόχους τους.»

Ταυτόχρονα, η συνεργασία αυτή επιτρέπει μια πιο δυναμική ανταλλαγή γνώσεων και πόρων, διασφαλίζοντας ότι οι πελάτες μας απολαμβάνουν πρόσβαση σε ευρύτερη, διεθνή εμπειρία και επαγγελματική τεχνογνωσία. Άλλωστε, η συνεργασία αυτή ακολουθεί ενα μοντέλο το οποίο έχει ως κεντρικό πυλώνα την ευελιξία και τη γρήγορη ανταπόκρισή μας στις σύνθετες προκλήσεις του σημερινού επιχειρηματικού περιβάλλοντος, παρέχοντας την απαραίτητη σιγουριά για τη λήψη των αποφάσεων σας.

Αντίστοιχα, ο Mohamed Hammouda, Managing Partner της RSM Egypt, σχολίασε: «Αυτή η συμφωνία αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς την εμβάθυνση της συνεργασίας των εταιρειών – μελών του δίκτυου της RSM και την ενίσχυση της ικανότητάς μας να παρέχουμε υψηλής ποιότητας υπηρεσίες σε πελάτες παγκοσμίως, αξιοποιώντας με τον καλύτερο τρόπο τους κοινούς μας πόρους.»

Συγκεκριμένα, η στρατηγική αυτή συνεργασία έμπρακτα ενισχύει και αποδεικνύει τη θεμελιώδη αρχή του δικτύου της RSM που δεν είναι άλλη από το να εργάζεται ως μια ενιαία, ολοκληρωμένη ομάδα. Επιπλέον, διασφαλίζει ότι οι πελάτες μας λαμβάνουν υψηλό επίπεδο υπηρεσιών, ανεξάρτητα από το ποια είναι η χώρα που δραστηριοποιούνται.