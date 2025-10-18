Το AgriSphere SOLUTIONS καλεί νεοφυείς επιχειρήσεις, παρόχους λύσεων, ερευνητές και αγρότες να ενταχθούν στο διεθνές Δίκτυο του και να διεκδικήσουν χρηματοδότηση έως €20.000 για πιλοτική εφαρμογή τεχνολογιών στη Κύπρο, την Ισπανία και/ή την Ιαπωνία. Η πλατφόρμα, που συντονίζεται από το Εργαστήριο Βιώσιμης Ενέργειας του ΤΕΠΑΚ, χρηματοδοτείται στο πλαίσιο της 11ης Κοινής Προκήρυξης του EIG CONCERT-Japan, με στόχο την επιτάχυνση της υιοθέτησης ψηφιακών καινοτομιών στη γεωργία.

Η εγγραφή στο Δίκτυο γίνεται μέσω www.agrispheresolutions.org/network, προσφέροντας κόμβο κατάρτισης και δικτύωσης για συνεργασίες, ανταλλαγή γνώσης και διάδοση καινοτόμων εργαλείων που ενισχύουν αποδοτικότητα, βιωσιμότητα και ανταγωνιστικότητα στην αγροδιατροφική αλυσίδα. Όσοι ολοκληρώσουν με επιτυχία το πρόγραμμα εκπαίδευσης AgriSphere το 2026 θα είναι δικαιούχοι της χρηματοδότησης για πιλοτική δοκιμασία της τεχνολογίας τους.

Αποστολή της πλατφόρμας είναι να γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ έρευνας, παρόχων τεχνολογίας και τελικών χρηστών, ενδυναμώνοντας την υιοθέτηση λύσεων ευφυούς γεωργίας, ρομποτικής και τεχνολογιών δεδομένων. Μέσω διασυνοριακής συνεργασίας και συν-καινοτομίας, το AgriSphere SOLUTIONS επιταχύνει πιλοτικές εφαρμογές και κλιμάκωση αποτελεσματικών λύσεων «από το χωράφι έως το πιάτο».

Στην κοινοπραξία, το Tecnova Technology Centre (Ισπανία) και το Okinawa Institute of Science and Technology – OIST (Ιαπωνία) ηγούνται των δράσεων στις χώρες τους. Πληροφορίες: www.agrispheresolutions.org ή Καθ. Αλέξανδρος Χαραλαμπίδης (a.charalambides@cut.ac.cy, +357 25 002306).