Η Κύπρος αποκτά για πρώτη φορά το δικό της Business Association of Sports (BAS), το οποίο λειτουργεί υπό την αιγίδα του ΚΕΒΕ, με στόχο να καταστήσει τη χώρα περιφερειακό κόμβο για το sports business και την καινοτομία. Το BAS φιλοδοξεί να ενώσει τον αθλητισμό με την επιχειρηματικότητα, δημιουργώντας ένα οργανωμένο πλαίσιο συνεργασίας, εκπαίδευσης και ανάπτυξης.

Ο νέος σύνδεσμος επιδιώκει να προωθήσει τη βιώσιμη ανάπτυξη, την καινοτομία και την προσέλκυση επενδύσεων στον αθλητικό τομέα, ενισχύοντας παράλληλα τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και την εξωστρέφεια της κυπριακής οικονομίας.

Ο Γενικός Γραμματέας του ΚΕΒΕ, Φιλόκυπρος Ρουσουνίδης, δήλωσε ότι η ίδρυση του συνδέσμου αποτελεί «σημαντικό βήμα για την προώθηση του αθλητισμού μέσα από τη συνεργασία και την επιχειρηματική εξωστρέφεια», υπογραμμίζοντας ότι το ΚΕΒΕ θα στηρίζει κάθε πρωτοβουλία που συμβάλλει στην πρόοδο της χώρας.

Από την πλευρά της, η Πρόεδρος του BAS, Εύα Πούρκου, ανέφερε ότι ο αθλητισμός εξελίσσεται διεθνώς και ότι η Κύπρος διαθέτει ανεκμετάλλευτες δυνατότητες. «Οι επιχειρήσεις χρειάζονται έναν οργανωμένο φορέα για να συνδεθούν με το οικοσύστημα του αθλητισμού – και αυτό προσφέρει το BAS», σημείωσε.

Το BAS απευθύνεται σε επιχειρήσεις, ομοσπονδίες, αθλητικά σωματεία, παρόχους υπηρεσιών και νεοφυείς εταιρείες, προσφέροντας δίκτυο συνεργασιών, πρόσβαση σε εξειδικευμένη γνώση και συμμετοχή σε τοπικές και διεθνείς πρωτοβουλίες.

Διοικητικό Συμβούλιο BAS

Εύα Πούρκου – Πρόεδρος

Άριστος Ποταμίτης – Αντιπρόεδρος

Πάνος Γεωργίου – Γενικός Γραμματέας

Μάριος Αθανασίου – Ταμίας

Μαίρη Χαραλάμπους Παπαμιλτιάδη – Μέλος

Όσοι ενδιαφέρονται για συμμετοχή ή εγγραφή μπορούν να επικοινωνούν στο businessassociationofsports@gmail.com.