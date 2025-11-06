Με επίσημη τελετή που πραγματοποιήθηκε στα κεντρικά γραφεία της EUROBANK στη Λευκωσία, ο Σύνδεσμος Χρηματοοικονομικών Αναλυτών Κύπρου (CFA Society Cyprus) κήρυξε την έναρξη του τοπικού διαγωνισμού CFA Institute Research Challenge, που αποτελεί μέρος του αντίστοιχου διεθνούς θεσμού και κάθε χρόνο προσελκύει το ενδιαφέρον των φοιτητών των κυπριακών πανεπιστημίων.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, επεξηγήθηκε η διαδικασία και οι κανόνες του Διαγωνισμού, και ανακοινώθηκε το όνομα της εταιρείας, την οποία οι φοιτητές θα κληθούν να αναλύσουν αυτή τη χρονιά. Η εταιρεία θα είναι η TITAN S.A., η οποία είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Ο θεσμός του CFA Institute Research Challenge διοργανώνεται στην Κύπρο από τον CFA Society Cyprus και δίνει την ευκαιρία σε φοιτητές να συνδέσουν τη θεωρητική γνώση με τις πραγματικές συνθήκες της αγοράς. Συγκεκριμένα, οι συμμετέχοντες καλούνται να αναλύσουν μια εισηγμένη σε Χρηματιστήριο εταιρεία και να εκτιμήσουν την αξία των μετοχών της, να ετοιμάσουν μια λεπτομερή έκθεση ανάλυσης και να παρουσιάσουν την έκθεση τους και την πρόταση τους για αγορά, πώληση ή διατήρηση τους, ενώπιον ειδικής επιτροπής, αποτελούμενης από εγκεκριμένους χρηματοοικονομικούς αναλυτές. Όλες οι ομάδες τελούν υπό την καθοδήγηση ενός μέντορα, ο οποίος κατέχει τον τίτλο του CFA Charterholder.

Η νικήτρια ομάδα του CFA Institute Research Challenge 2025-2026 θα εκπροσωπήσει την Κύπρο στον επιμέρους περιφερειακό διαγωνισμό της Νότιας Ευρώπης (στον οποίο συμμετέχουν οι Κύπρος, Ελλάδα, Κροατία, Ισραήλ, Τουρκία, Ιταλία, Πορτογαλία, Σερβία, Σλοβενία, Ισπανία). Η νικήτρια ομάδα αυτού του διαγωνισμού προκρίνεται στον περιφερειακό ημιτελικό και στη συνέχεια ακολουθεί ο περιφερειακός τελικός από τον οποίο θα αναδειχθεί η ομάδα που θα συμμετάσχει στον τελικό παγκόσμιο γύρο. Παράλληλα, οι νικητές θα έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν και σε ακόμη έναν περιφερειακό διαγωνισμό (CFA MENA Societies Research Challenge), που θα πραγματοποιηθεί σε χώρα της περιοχής, με τη συμμετοχή πανεπιστημιακών ομάδων από χώρες της Ανατολικής Μεσογείου και Μέσης Ανατολής.

Ο Επικεφαλής της Επιτροπής University Relations and CFA Institute Research Challenge, Jan-Hofmeyr Retief ανέφερε ότι ο CFA Society Cyprus είναι ιδιαίτερα περήφανος, αφού μέσα από αυτό τον διαγωνισμό βάζει ακόμα ένα λιθαράκι στην ανάπτυξη της επόμενης γενιάς επαγγελματιών στον χρηματοοικονομικό τομέα. Μέσα από τη συγκεκριμένη διαδικασία, είπε, οι φοιτητές της ομάδας κάθε πανεπιστημίου που συμμετέχει αποκτούν ουσιαστική εμπειρία, ενισχύουν την κριτική τους σκέψη και αναπτύσσουν δεξιότητες που θα τους βοηθήσουν να διακριθούν στην καριέρα τους. Παράλληλα, τόνισε ότι ο Διαγωνισμός αντανακλά τη δέσμευση του Συνδέσμου για την προώθηση των υψηλότερων προτύπων ηθικής, εκπαίδευσης και επαγγελματικής αριστείας στον τομέα των επενδύσεων και των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι ο διαγωνισμός σημείωσε φέτος ρεκόρ συμμετοχών, αναδεικνύοντας το αυξανόμενο ενδιαφέρον της πανεπιστημιακής κοινότητας για τη διοργάνωση. Συγκεκριμένα, στο CFA Institute Research Challenge θα λάβουν μέρος ομάδες από 7 κυπριακά πανεπιστήμια:

Αμερικανικό Πανεπιστήμιο της Βηρυτού – Mediterraneo

Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Πανεπιστήμιο Λεμεσού

Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

Πανεπιστήμιο Κεντρικού Λάνκασαϊρ (Κύπρος) – UCLAN (Cyprus)

Πανεπιστήμιο Κύπρου

Πανεπιστήμιο Φρέντερικ

Πλατινένιος Χορηγός του CFA Institute Research Challenge 2026 είναι η εταιρεία Sophic (by Althlos Capital) και Χρυσοί Χορηγοί οι EUROBANK και Deloitte Cyprus.

CFA Society Cyprus

Ο CFA Society Cyprus αποτελεί τον κορυφαίο φορέα εκπροσώπησης επαγγελματιών στον τομέα των επενδύσεων, με ηγετική παρουσία, από το 2003, στα χρηματοοικονομικά δρώμενα του τόπου. Είναι μέλος του παγκόσμιου δικτύου CFA Institute και αριθμεί περισσότερα από 280 μέλη. Αποστολή του CFA Society Cyprus είναι η προώθηση ηθικών προτύπων και επαγγελματικής αριστείας, συμβάλλοντας ενεργά στη διαμόρφωση ενός σύγχρονου και αξιόπιστου επενδυτικού περιβάλλοντος, σε στενή συνεργασία με τις Εποπτικές Αρχές και το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου.

