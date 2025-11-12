Freedom Holding Corp. (Nasdaq: FRHC), η μητρική εταιρεία της επενδυτικής πλατφόρμας Freedom24, δημοσίευσε τα οικονομικά αποτελέσματα για το δεύτερο τρίμηνο και το πρώτο εξάμηνο του οικονομικού έτους 2026, το οποίο έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2025. Η εταιρεία κατέγραψε συνολικά έσοδα ύψους $526,1 εκατ. για το δεύτερο τρίμηνο και $1,06 δισ. για το πρώτο εξάμηνο. Τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε $69,1 εκατ., ενώ τα διαμορφωμένα (diluted) κέρδη ανά μετοχή ήταν $1,13.

«Στο δεύτερο τρίμηνο του οικονομικού έτους 2026, συνεχίσαμε στοχευμένες επενδύσεις με σκοπό την οικοδόμηση της βάσης για την επόμενη φάση βιώσιμης ανάπτυξης της Freedom Holding Corp.», δήλωσε ο Timur Turlov, ιδρυτής και CEO της εταιρείας. «Τα αποτελέσματά μας αντανακλούν τη συνειδητή επιλογή να ενισχύσουμε τη δυναμικότητα των βασικών μας δραστηριοτήτων, να επεκτείνουμε την ψηφιακή και χρηματοοικονομική υποδομή και να προετοιμάσουμε την εταιρεία για μελλοντική κλιμάκωση και λειτουργική αποδοτικότητα».

Στις 30 Σεπτεμβρίου 2025, τα μετρητά και τα ισοδύναμα, τα δεσμευμένα κεφάλαια και οι επενδυτικοί τίτλοι ανήλθαν συνολικά σε $4,5 δισ. Τα συνολικά περιουσιακά στοιχεία ανήλθαν σε $10,3 δισ., ενώ τα ίδια κεφάλαια των μετόχων σε $1,2 δισ. Η καθαρή ταμειακή ροή από λειτουργικές δραστηριότητες διαμορφώθηκε σε $1 δισ. για το πρώτο εξάμηνο του οικονομικού έτους 2026.

Τα έσοδα από προμήθειες και τέλη ανήλθαν σε $239,9 εκατ., αντανακλώντας την ανάπτυξη των χρηματιστηριακών υπηρεσιών και των υπηρεσιών πρακτόρευσης. Τα καθαρά κέρδη από διαπραγμάτευση τίτλων ανήλθαν σε $82,7 εκατ., λόγω της πώλησης εταιρικών ομολόγων του Καζακστάν κατά την εξεταζόμενη περίοδο. Η πελατειακή βάση του ομίλου συνέχισε να αυξάνεται, φτάνοντας τους 6,1 εκατ. πελάτες παγκοσμίως, συμπεριλαμβανομένων 776.000 χρηματιστηριακών πελατών — έναντι 683.000 στις 31 Μαρτίου 2025.

«Αυτή την περίοδο βρισκόμαστε σε ενεργή φάση μετασχηματισμού — δημιουργούμε ένα ολοκληρωμένο τεχνολογικό οικοσύστημα που συνδυάζει χρηματιστηριακές υπηρεσίες, τραπεζικές και ασφαλιστικές υπηρεσίες, τηλεπικοινωνίες και νέες ψηφιακές υπηρεσίες σε μια ενιαία πλατφόρμα», πρόσθεσε ο Turlov. «Το στάδιο αυτό απαιτεί πειθαρχημένη επένδυση στην ενίσχυση της λειτουργικής βάσης που θα υποστηρίξει υψηλότερα περιθώρια και ισχυρότερη κερδοφορία τα επόμενα χρόνια».

Κατά την υπό εξέταση περίοδο, η Freedom Holding Corp. συνέχισε να ενδυναμώνει το οικοσύστημα και την παρουσία της. Τον Οκτώβριο του 2025, η εταιρεία υπέγραψε συμφωνία για την εξαγορά της Wallet Solutions έναντι $1,9 εκατ., με στόχο την ενίσχυση των ψηφιακών fintech υπηρεσιών. Η BlackRock, Inc., η μεγαλύτερη επενδυτική εταιρεία στον κόσμο, αύξησε το μερίδιό της στη FRHC στο 0,85% και το The Motley Fool πρόσθεσε τη μετοχή στο χαρτοφυλάκιο Moneyball, με σύσταση «Αγορά».

Σύμφωνα με την αποστολή της για την προώθηση του ψηφιακού μετασχηματισμού του Καζακστάν και την ενίσχυση της ηγετικής θέσης στην Κεντρική Ασία στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, η Freedom Holding Corp. συνήψε συνεργασίες με δύο κορυφαίες παγκόσμιες εταιρείες τεχνολογίας στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης — NVIDIA και OpenAI. Η συνεργασία έχει στόχο την ανάπτυξη της υποδομής τεχνητής νοημοσύνης στην Κεντρική Ασία και την ενσωμάτωση των εργαλείων AI στην εκπαίδευση στο Καζακστάν, δημιουργώντας τη βάση για καινοτομίες και μακροπρόθεσμη ανάπτυξη στην περιοχή.

Τα αποτελέσματα αυτά υπογραμμίζουν τις σταθερές οικονομικές επιδόσεις της Freedom Holding Corp. και την πρόθεσή της να επεκταθεί πέρα από τον παραδοσιακό χρηματοοικονομικό κλάδο, προχωρώντας στη δημιουργία ενός διαφοροποιημένου ψηφιακού οικοσυστήματος στις βασικές αγορές της.