Η ονομασία «τζιν» μπορεί να δοθεί μόνο σε αλκοολούχα ποτά, αποφάνθηκε σήμερα το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στη δικαιοσύνη είχε προσφύγει η Verband Sozialer Wettbewerb, μια γερμανική ένωση κατά του αθέμιτου ανταγωνισμού, εναντίον της PB Vi Goods, η οποία διαθέτει στην αγορά ένα ποτό με την ονομασία «Virgin Gin Alkoholfrei».

Το γερμανικό δικαστήριο παρέπεμψε την υπόθεση στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να αποφανθεί. Βάσει της νομοθεσίας της ΕΕ, το τζιν πρέπει να παρασκευάζεται από αιθυλική αλκοόλη γεωργικής προέλευσης αρωματισμένη με άρκευθο (juniperus) και να έχει ελάχιστη περιεκτικότητα αλκοόλ 37,5%.

Σύμφωνα με το δικαστήριο, η απαγόρευση προστατεύει τους καταναλωτές από τη σύγχυση και διασφαλίζει τον θεμιτό ανταγωνισμό μεταξύ των παραγωγών τζιν.

Έτσι, «η νομική ονομασία ‘τζιν’ δεν μπορεί να συνοδεύεται από τον όρο ‘μη αλκοολούχο’», πρόσθεσε το δικαστήριο. Η PB Vi Goods δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα να σχολιάσει.