Η CBS IT Systems Cyprus, μέλος του Ομίλου Cosmos — ενός από τους κορυφαίους Ομίλους Πληροφορικής και Τεχνολογίας στην Ελλάδα και την Κύπρο — ανέλαβε και υλοποιεί, κατόπιν διεθνούς διαγωνισμού, ένα σημαντικό έργο που αφορά τη μίσθωση φορητών υπολογιστών για τα τρία Δημόσια Πανεπιστήμια της Κύπρου: το Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΠΚ), το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ) και το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΑΠΚΥ).

Το έργο, διάρκειας πέντε (5) ετών, εντάσσεται στο πλαίσιο της στρατηγικής “Laptop-for-All” και στοχεύει στη μαζική αντικατάσταση του υφιστάμενου τεχνολογικού εξοπλισμού των πανεπιστημίων με σύγχρονους φορητούς υπολογιστές, ενισχύοντας την ψηφιακή ετοιμότητα, την αποδοτικότητα και τη λειτουργική ομοιομορφία των ιδρυμάτων.

Πέραν της προμήθειας εξοπλισμού, η σύμβαση περιλαμβάνει τις on-site υπηρεσίες παραμετροποίησης και τεχνικής υποστήριξης καθ’ όλη τη διάρκεια της μίσθωσης, με στόχο τη μείωση του κόστους συντήρησης, τη βελτιστοποίηση του κύκλου ζωής του εξοπλισμού και την απλοποίηση της διαδικασίας απόσυρσης του.

Ως ανάδοχος, η Cosmos Business Systems αναλαμβάνει:

Την προμήθεια φορητών υπολογιστών H ewlett P ackard ,

, Τη διαμόρφωσή τους σύμφωνα με τις τεχνικές απαιτήσεις των Υπηρεσιών Πληροφορικής των Πανεπιστημίων,

Η υλοποίηση του έργου αναμένεται να αναβαθμίσει ουσιαστικά την εκπαιδευτική και ερευνητική εμπειρία φοιτητών, ακαδημαϊκών και διοικητικών στελεχών, συμβάλλοντας στη μετάβαση των Πανεπιστημίων σε ένα σύγχρονο, ομοιογενές και αποδοτικό ψηφιακό περιβάλλον.

«Η συγκεκριμένη ανάθεση αποτελεί σημείο αναφοράς για την Cosmos στην Κύπρο. Ενώνει την εμπειρία μας σε μεγάλα έργα δημόσιου τομέα με την τεχνογνωσία μας σε υπηρεσίες lifecycle management και υποδομών, προσφέροντας πραγματική αξία στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας.» – Νικόλας Κολοκασίδης, Country Manager, CBS IT Systems Cyprus Ltd

Με παρουσία στην Κύπρο από το 1996, ο Όμιλος Cosmos αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους integrators της αγοράς, με υλοποιήσεις σε κρίσιμες εθνικές υποδομές, έργα πληροφορικής και εκπαιδευτικά προγράμματα που ενισχύουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας.

Η νέα αυτή επιτυχία επιβεβαιώνει τη στρατηγική δέσμευση του Ομίλου Cosmos να βρίσκεται στο πλευρό των εκπαιδευτικών και δημόσιων φορέων της Κύπρου, προσφέροντας καινοτόμες λύσεις, τεχνική αρτιότητα και συνέπεια στην εκτέλεση κάθε έργου.

Νικόλας Κολοκασίδης, Country Manager, CBS IT Systems Cyprus Ltd