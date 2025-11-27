Όλα Έτοιμα για Λειτουργία στις Αρχές του 2026

Το Neocleous Tower, το πρωτοποριακό εμπορικό έργο στο κέντρο της Λεμεσού, συνεχίζει τη σταθερή του πορεία προς την ολοκλήρωση. Αναδεικνύοντας το μέλλον της πολυτελούς εργασιακής αριστείας, ο πύργος θέτει νέα πρότυπα για τη βιώσιμη ανάπτυξη ακινήτων, προσφέροντας ένα τεχνολογικά προηγμένο και ανθρωποκεντρικό εργασιακό περιβάλλον.

Πρόοδος Κατασκευής και Παράδοση Κοινόχρηστων Χώρων

Το σύγχρονο γραφειακό συγκρότημα συνεχίζει τη σταθερή του πορεία προς την ολοκλήρωση, με τις εργασίες κατασκευής να προχωρούν εντατικά σε όλους τους τομείς. Όλοι οι γραφειακοί και κοινόχρηστοι χώροι, συμπεριλαμβανομένου του lobby, του 5ου ορόφου και του γυμναστηρίου, θα είναι έτοιμοι να υποδεχτούν τους ενοικιαστές όταν ο πύργος θα τεθεί πλήρως σε λειτουργία στις αρχές του 2026.

Οι εργασίες του σκελετού και του εξωτερικού κελύφους αναμένεται να ολοκληρωθούν έως τις αρχές Δεκεμβρίου 2025. Ο σκελετός από σκυρόδεμα ύψους 120 μέτρων έχει ολοκληρωθεί, ενώ οι μεταλλικές κατασκευές και το κέλυφος του κτιρίου, συμπεριλαμβανομένης της γυάλινης πρόσοψης, καθώς και της επένδυσης αλουμινίου και κεραμικών προχωρούν εντός χρονοδιαγράμματος με ολοκλήρωση αρχές Δεκεμβρίου.

Στους εξωτερικούς χώρους, οι εργασίες φωτισμού της πρόσοψης βρίσκονται στα τελικά στάδια και προχωρούν παράλληλα με τις εξωτερικές εργασίες διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου, με στόχο την ολοκλήρωση και των δύο έως τις αρχές Δεκεμβρίου 2025. Στο μεταξύ η μονάδα συντήρησης κτιρίου (Building Maintenance Unit) στον 26ο όροφο έχει ολοκληρωθεί κατά 95% και σύντομα θα είναι πλήρως λειτουργική, διασφαλίζοντας τη συνεχή συντήρηση της πρόσοψης.

Εγκαταστάσεις Αιχμής και Πλήρης Μίσθωση

Στο εσωτερικό, οι μηχανολογικές, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις και εγκατάσταση των ανελκυστήρων παραμένουν εντός χρονοδιαγράμματος σε όλα τα επίπεδα, ενώ ο υπόγειος χώρος στάθμευσης είναι σχεδόν έτοιμος – όλα ευθυγραμμισμένα με τον στόχο παράδοσης στις αρχές Δεκεμβρίου 2025.

Με όλους τους γραφειακούς ορόφους να έχουν ήδη εξασφαλιστεί από κορυφαίες τοπικές και διεθνείς εταιρείες, οι εσωτερικές εργασίες διαμόρφωσης (fit-out works) για τους χώρους αυτούς προχωρούν με ταχύτητα. Οι εταιρείες ετοιμάζονται να εγκατασταθούν στα ευέλικτα, open-plan γραφεία τους, τα οποία είναι πλήρως προσαρμοσμένα στις ατομικές επιχειρηματικές τους ανάγκες αντικατοπτρίζοντας τις μοναδικές εταιρικές τους ταυτότητες.

«Εισερχόμαστε πλέον στην τελική ευθεία της κατασκευής, με το Neocleous Tower να παραμένει σταθερά εντός χρονοδιαγράμματος καθώς πλησιάζουμε στην πλήρη ολοκλήρωση,» δήλωσε ο Παναγιώτης Καραγιάννης, Διευθυντής Έργου του Neocleous Tower. «Κάθε ορόσημο που επιτυγχάνουμε αντικατοπτρίζει τη δέσμευση μας για έγκαιρη παράδοση, διατηρώντας την ακρίβεια του έργου στον συντονισμό και την εκτέλεση σε όλα τα επίπεδα.»

LEED Gold: Πιστοποίηση που Προσφέρει Αξία

Θέτοντας νέα πρότυπα για τη βιώσιμη εμπορική ανάπτυξη στην Κύπρο, το Neocleous Tower αποτελεί το πρώτο έργο στο νησί που θα πιστοποιηθεί με το πρότυπο LEED Gold, με τη διαδικασία πιστοποίησης να βρίσκεται πλέον στην Τελική Φάση Ελέγχου (Stage 4 Review). Αυτή η πιστοποίηση υπογραμμίζει τη μακροπρόθεσμη αξία για τους ενοικιαστές, εξασφαλίζοντας ενεργειακή απόδοση, μειωμένα λειτουργικά κόστη και ένα πιο υγιεινό, πιο παραγωγικό εργασιακό περιβάλλον για όλους τους χρήστες.

Οι εταιρείες που έχουν εξασφαλίσει τη θέση τους στο Neocleous Tower θα επωφεληθούν από εγκαταστάσεις αιχμής, απαράμιλλα διαπιστευτήρια βιωσιμότητας και μια φουτουριστική εργασιακή εμπειρία που αντικατοπτρίζει την εταιρική αριστεία των οραματιστών που φιλοξενεί.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε:

+357 25 268600

info@neocleoustower.com

www.neocleoustower.com