Ο διευθυντής της ΟΣΕΟΚ, Γιάννος Πουμπουρής, σε δήλωσή του για τη συμπλήρωση 30 χρόνων από την ίδρυση της Ομοσπονδίας, υπογραμμίζει τον καθοριστικό ρόλο που διαδραματίζει η κατασκευαστική βιομηχανία στην ανάπτυξη της Κύπρου. Όπως ανέφερε, η ΟΣΕΟΚ αποτελεί από το 1995 τον θεσμικό εκπρόσωπο ενός από τους σημαντικότερους πυλώνες της κυπριακής οικονομίας, με σταθερή παρουσία, συνέπεια και διαχρονική προσήλωση στην πρόοδο του κλάδου.

Την 29η Νοεμβρίου, η Πολιτεία και οι θεσμικοί φορείς θα τιμήσουν, μέσα από την Ετήσια Γενική Συνέλευση, την τριακονταετή διαδρομή της Ομοσπονδίας. Ο κ. Πουμπουρής σημειώνει ότι η εκδήλωση αυτή αποτελεί «σταθμό για τον κλάδο», με στόχο την ανανέωση της συλλογικής δέσμευσης για ένα ακόμη πιο ισχυρό και σύγχρονο οικοσύστημα κατασκευών.

«Παρόντες σε κάθε κρίση και κάθε πρόκληση»

Ο κ. Πουμπουρής τονίζει ότι η ΟΣΕΟΚ υπήρξε σταθερά παρούσα σε κάθε μεγάλη πρόκληση των τελευταίων δεκαετιών:

Στην οικονομική κρίση , η Ομοσπονδία στήριξε τον κλάδο με τεκμηριωμένες εισηγήσεις και συνεχή διάλογο με την Πολιτεία.

, η Ομοσπονδία στήριξε τον κλάδο με τεκμηριωμένες εισηγήσεις και συνεχή διάλογο με την Πολιτεία. Κατά την πανδημία Covid-19 , εργάστηκε για τη διατήρηση της εργασίας και την προστασία των εργαζομένων σε πρωτόγνωρες συνθήκες.

, εργάστηκε για τη διατήρηση της εργασίας και την προστασία των εργαζομένων σε πρωτόγνωρες συνθήκες. Στις πρόσφατες διεθνείς αναταράξεις, παρέμεινε σε επικοινωνία με τη κυβέρνηση και τους θεσμούς, προωθώντας ρεαλιστικές λύσεις για το αυξημένο κόστος υλικών και τη διαθεσιμότητα προμηθειών.

Παράλληλα, επισημαίνει ότι από το 1996, μέσω της συμμετοχής της ΟΣΕΟΚ στη FIEC, η Κύπρος έχει ισχυρή φωνή στα κέντρα λήψης αποφάσεων της ΕΕ για ζητήματα δημόσιων έργων, ανταγωνιστικότητας, ψηφιοποίησης, ασφάλειας και βιώσιμων υποδομών.

«Η κατασκευαστική βιομηχανία πυλώνας της οικονομίας»

Ο διευθυντής της ΟΣΕΟΚ υπογραμμίζει ότι η κατασκευαστική βιομηχανία της Κύπρου συμβάλλει κατά 15% στο ΑΕΠ, εργοδοτεί πάνω από 40.000 εργαζομένους και αποτελεί μοχλό ανάπτυξης, προσέλκυσης επενδύσεων και δημιουργίας υποδομών που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των πολιτών.

Όπως ανέφερε, κάθε έργο –από ένα μικρό οικιστικό συγκρότημα μέχρι μεγάλες δημόσιες υποδομές– αποτελεί βήμα προς μια Κύπρο πιο δυναμική, πιο πράσινη και πιο βιώσιμη.

Στο επίκεντρο των προτεραιοτήτων της ΟΣΕΟΚ βρίσκονται:

ο εκσυγχρονισμός των δημοσίων συμβάσεων ,

, η αντιμετώπιση της έλλειψης εργατικού δυναμικού ,

, η πράσινη και ψηφιακή μετάβαση του κλάδου.

«Η ιστορία μας είναι δεμένη με την ιστορία της Κύπρου»

Ο κ. Πουμπουρής σημειώνει ότι η ΟΣΕΟΚ είναι συνέχεια μιας πορείας που ξεκινά από το 1939, όταν ιδρύθηκε ο πρώτος Σύνδεσμος Εργολάβων Οικοδομών. Όπως ανέφερε, οι άνθρωποι που θεμελίωσαν την ΟΣΕΟΚ το 1995 υπήρξαν οι ίδιοι που μετά το 1974 συνέβαλαν στην ανοικοδόμηση του τόπου.

«Το έργο των Κύπριων εργοληπτών διαμόρφωσε τη σύγχρονη Κύπρο. Με κόπο, πίστη και συλλογικότητα θέσαμε τα θεμέλια πάνω στα οποία χτίστηκε η χώρα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Τα 30 χρόνια είναι μόνο η αρχή»

Ο διευθυντής της ΟΣΕΟΚ επισημαίνει ότι η τριακονταετής πορεία αποτελεί «μόνο την αρχή». Με ενότητα, συνεργασία και όραμα, όπως αναφέρει, ο κλάδος μπορεί να συνεχίσει να εξελίσσεται, να καινοτομεί και να αποτελεί βασικό παράγοντα ανάπτυξης της κυπριακής οικονομίας.