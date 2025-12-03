Το Κύπρο–Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο (AmCham Cyprus) διοργάνωσε το ετήσιο δείπνο για την Ημέρα των Ευχαριστιών, συγκεντρώνοντας κυβερνητικούς αξιωματούχους, επιχειρηματίες και μέλη της διπλωματικής κοινότητας για μια εκδήλωση αφιερωμένη στη διμερή συνεργασία Κύπρου–Ηνωμένων Πολιτειών.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκε ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, ενώ τίμησαν την παρουσία τους και εκπρόσωποι της Πρεσβείας των ΗΠΑ. Η βραδιά ανέδειξε την ενισχυμένη παρουσία αμερικανικών εταιρειών στην Κύπρο, με επενδύσεις στους τομείς της ενέργειας, της τεχνολογίας, της υγείας και των μεταφορών.

Αναγνώριση στην Πρεσβεία των ΗΠΑ και τον ρόλο της στη διμερή συνεργασία

Ιδιαίτερη μνεία έγινε στην ηγεσία της Πρέσβειρας των ΗΠΑ Julie Davis και της ομάδας της Πρεσβείας, για τη συμβολή τους στην προώθηση οικονομικών και πολιτιστικών δεσμών, την υποστήριξη μεταρρυθμίσεων και την ενίσχυση της καινοτομίας και της εκπαίδευσης.

Ο Μάριος Καπιρής, Πρόεδρος του AmCham Cyprus, υπογράμμισε ότι οι σχέσεις Κύπρου–ΗΠΑ έχουν γίνει «πιο ισχυρές, βαθύτερες και πιο δυναμικές από ποτέ». Αναφέρθηκε επίσης στη θεσμοθέτηση του Στρατηγικού Διαλόγου, καθώς και στη σημασία της πρόσφατης επίσκεψης του Προέδρου Χριστοδουλίδη στην Ουάσινγκτον.

Παρέμβαση της Πρεσβείας των ΗΠΑ

Ο Daniel Mangis, επιτετραμμένος της Πρεσβείας, μετέφερε τους χαιρετισμούς της Πρέσβειρας Davis και εξέφρασε αισιοδοξία για τη μελλοντική πορεία των εμπορικών σχέσεων. Τόνισε τη συμβολή του Επιμελητηρίου στην προσέλκυση επενδύσεων και επαίνεσε τις πρόσφατες πρωτοβουλίες της Κυβέρνησης, όπως:

τη νέα νομοθεσία για ενίσχυση της διαφάνειας και της εθνικής ασφάλειας,

τη δημιουργία κέντρων υποστήριξης επιχειρήσεων,

τις μεταρρυθμιστικές δράσεις που καθιστούν την Κύπρο πιο φιλόξενη για αμερικανικές εταιρείες.

Εξέφρασε επίσης αισιοδοξία για την ψηφιακή μετάβαση και την ανανέωση του Σχεδίου Δράσης Οικονομικής Διπλωματίας.

Παράλληλα, επανέλαβε την πάγια στήριξη των ΗΠΑ στις προσπάθειες υπό τα Ηνωμένα Έθνη για επανένωση της Κύπρου στο πλαίσιο διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας.

Το μήνυμα του Προέδρου Χριστοδουλίδη

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης σημείωσε χαρακτηριστικά ότι «η Κύπρος δεν ανακαλύπτεται πλέον — επιλέγεται», υπογραμμίζοντας την αναβαθμισμένη διεθνή θέση της χώρας. Αναφέρθηκε σε σειρά πρόσφατων οροσήμων στις σχέσεις Κύπρου–ΗΠΑ, μεταξύ των οποίων:

ο πρώτος Στρατηγικός Διάλογος Κύπρου–ΗΠΑ στη Λευκωσία,

στη Λευκωσία, η πρώτη επίσκεψη Κύπριου Προέδρου στον Λευκό Οίκο έπειτα από σχεδόν 30 χρόνια,

έπειτα από σχεδόν 30 χρόνια, η διεύρυνση της συνεργασίας στην ασφάλεια μέσω προγραμμάτων Foreign Military Sales και Excess Defense Articles ,

και , η έναρξη του Διαλόγου Άμυνας και Ασφάλειας ,

, η ενισχυμένη συνεργασία με το FBI.

Ο Πρόεδρος αναφέρθηκε επίσης:

στη Μονάδα Εφαρμογής Κυρώσεων,

στο εκπαιδευτικό κέντρο CYCLOPS στη Λάρνακα,

στη Λάρνακα, στη συμβολή της Κύπρου ως ανθρωπιστικού κόμβου μέσω του Amalthea Maritime Corridor ,

, στον ρόλο των εταιρειών Chevron και ExxonMobil στην ΑΟΖ,

και στην ΑΟΖ, στον μηχανισμό 3+1 με Ελλάδα, Ισραήλ και ΗΠΑ.

Τόνισε ότι οι εξελίξεις αυτές αποδεικνύουν μια Κύπρο που προχωρά με αυτοπεποίθηση και συμμετέχει ενεργά στη διαμόρφωση των περιφερειακών εξελίξεων.