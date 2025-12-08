Η ΚΕΔΙΠΕΣ ανακοίνωσε τον διορισμό του κ. Ονισήφορου Ονισηφόρου ως Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, με ημερομηνία έναρξης την 1η Δεκεμβρίου 2025, μετά την έγκριση της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου και την επικύρωση από τη Γενική Συνέλευση της εταιρείας.

Ο κ. Ονισηφόρου είναι απόφοιτος του Πανεπιστημίου Manchester στον κλάδο Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών, με εξειδίκευση στα Λογιστικά, Χρηματοοικονομικά και Οικονομετρία, και κάτοχος MBA στη Διοίκηση Επιχειρήσεων. Η καριέρα του ξεκίνησε το 1991 στον διεθνή οίκο Price Waterhouse στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου απέκτησε τον τίτλο Chartered Accountant (ICAEW).

Στη συνέχεια διετέλεσε Διευθυντής Ελεγκτικών και Συμβουλευτικών Υπηρεσιών στον ιδιωτικό τομέα και ακολούθως εντάχθηκε στο Γενικό Λογιστήριο της Κυπριακής Δημοκρατίας, συμμετέχοντας στις προενταξιακές διαπραγματεύσεις με την ΕΕ στον τομέα οικονομικών και ελέγχου.

Ακολούθησε υπηρεσία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις Βρυξέλλες, ενώ για περίπου 15 έτη υπηρέτησε ως Διευθυντής Εσωτερικού Ελέγχου στο ΡΙΚ, αποτελώντας παράλληλα ιδρυτικό και ενεργό μέλος της Καθοδηγητικής Επιτροπής Εσωτερικού Ελέγχου του EBU στη Γενεύη.

Από το 2017 έως το 2024 εργάστηκε στον διεθνή οργανισμό CTBTO στη Βιέννη και στη συνέχεια στον ΟΗΕ στη Μέση Ανατολή, σε αντικείμενα που αφορούν εποπτεία, έλεγχο, διαχείριση κινδύνων, διακυβέρνηση και διερευνήσεις. Είναι ιδρυτικό μέλος του Συνδέσμου Εσωτερικών Ελεγκτών Κύπρου, όπου διετέλεσε Πρόεδρος και μέλος για πάνω από 15 χρόνια, καθώς και μέλος του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου.

Κατέχει πληθώρα διεθνών επαγγελματικών τίτλων, όπως FCA, BFP, CIA, CCSA, CGAP, CFSA, CRMA, και είναι εγκεκριμένος εκπαιδευτής από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού.

Παράλληλα, με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου της 25/11/2025 και την επικύρωση της Γενικής Συνέλευσης, ανανεώνεται η θητεία των υφιστάμενων μελών Σοφοκλή Παραπάνου και Γιάγκου Χατζηγιάννη. Η θητεία του κ. Παραπάνου παρατείνεται έως τις 15 Απριλίου 2029, ενώ του κ. Χατζηγιάννη έως τις 20 Ιανουαρίου 2029.