Η Ομοσπονδία Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ) ανακοίνωσε την ένταξη του Συνδέσμου Διαστημικής Βιομηχανίας Κύπρου (CSIA) στη μεγάλη εργοδοτική της οικογένεια, ενισχύοντας τη θεσμική εκπροσώπηση ενός ταχέως αναπτυσσόμενου και στρατηγικής σημασίας κλάδου για την κυπριακή οικονομία.

Ο CSIA απαρτίζεται από κυπριακές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη διαστημική τεχνολογία, στελεχωμένες με υψηλής εξειδίκευσης επιστημονικό προσωπικό. Οι εταιρείες αυτές συμβάλλουν στη τεχνολογική αναβάθμιση της χώρας, παράγοντας προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας, ενώ παράλληλα ενισχύουν την έρευνα, την καινοτομία και την εξωστρέφεια της Κύπρου.

Η ΟΕΒ καλωσορίζει τον νέο σύνδεσμο και δηλώνει ότι θα στηρίξει τις προσπάθειές του για:

ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της κυπριακής διαστημικής βιομηχανίας,

της κυπριακής διαστημικής βιομηχανίας, προώθηση της καινοτομίας ,

, αξιοποίηση των ευρωπαϊκών και παγκόσμιων ευκαιριών στον διαστημικό τομέα.

Με την ένταξη του CSIA, η ΟΕΒ διευρύνει το φάσμα των κλάδων που εκπροσωπεί, ενισχύοντας τον ρόλο της ως θεσμικός φορέας εργοδοτών και της κυπριακής επιχειρηματικής κοινότητας.

Στη φωτογραφία απεικονίζονται από αριστερά προς τα δεξιά, Νικόλας Κλαρκ, Λειτουργός Επιχειρηματικής Ανάπτυξης ΟΕΒ , Δρ. Κωνσταντίνα Σοφοκλέους (Γραμματέας CSIA), Δρ. Σκεύη Πέρδικου (Αντιπρόεδρος CSIA), Μιχάλης Αντωνίου (Γενικός Διευθυντής ΟΕΒ), Μαρία Κωνσταντίνου (Πρόεδρος CSIA), Μιχάλης Γρηγορίου (Ανώτερος Λειτουργός ΟΕΒ).