Ο Επιχειρηματικός Σύνδεσμος Κύπρου–Ελλάδας βράβευσε την Eurobank και την Πετρολίνα για τις στρατηγικές επενδύσεις τους, οι οποίες συμβάλλουν στη διεύρυνση των επιχειρηματικών σχέσεων των δύο χωρών. Η απονομή των τιμητικών πλακετών πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του ετήσιου Επιχειρηματικού Δείπνου του Συνδέσμου, το οποίο φέτος είχε και επετειακό χαρακτήρα λόγω της συμπλήρωσης 20 χρόνων δράσης.

Οι δύο εταιρείες τιμήθηκαν για επενδύσεις που ενισχύουν την οικονομική διασύνδεση:

Η Eurobank για τη μεγάλη επένδυση εξαγοράς της Ελληνικής Τράπεζας ,

για τη μεγάλη επένδυση , Η Πετρολίνα για την επέκταση των πρατηρίων καυσίμων της στην Ελλάδα.

Το βραβείο της Eurobank παρέδωσε ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, κ. Κυριάκος Ιορδάνου, ενώ το βραβείο της Πετρολίνα απένειμε ο Γενικός Γραμματέας Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Εξωστρέφειας της Ελλάδας, κ. Δημήτρης Σκάλκος.

Εκ μέρους της Eurobank, το βραβείο παρέλαβε ο Διευθύνων Σύμβουλος, κ. Μιχάλης Λούης, ο οποίος αναφέρθηκε στη σημασία της επένδυσης στην κυπριακή αγορά. Από την πλευρά της Πετρολίνα, ο CEO, κ. Ντίνος Λευκαρίτης, μίλησε για τη στρατηγική επέκταση της εταιρείας στην ελληνική αγορά.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης αναγνώστηκε χαιρετισμός του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη, ο οποίος τόνισε την ανάγκη περαιτέρω ενίσχυσης των οικονομικών σχέσεων Κύπρου–Ελλάδας.

Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου, κ. Ιωσήφ Ιωσήφ, υπογράμμισε τη 20ετή δράση του και επισήμανε ότι οι δύο χώρες μπορούν, μέσα από κοινές δυνάμεις, να αξιοποιήσουν ευκαιρίες στις αναδυόμενες αγορές της περιοχής, όπως οι αραβικές χώρες και τα Βαλκάνια.

Ο κ. Σκάλκος, εκπροσωπώντας την ελληνική κυβέρνηση, αναφέρθηκε στην αύξηση επενδύσεων μεταξύ των δύο χωρών και στη θετική συγκυρία που δημιουργεί νέες δυνατότητες συνεργασίας.

Σε χαιρετισμό του, ο Γενικός Γραμματέας του ΚΕΒΕ, κ. Φιλόκυπρος Ρουσουνίδης, εξήρε τον ρόλο του Συνδέσμου και παρουσίασε νέους τομείς όπου η Κύπρος και η Ελλάδα μπορούν να αναπτύξουν συνεργασίες.

Το Επιχειρηματικό Δείπνο συγκέντρωσε μεγάλη συμμετοχή, με την παρουσία του Πρέσβη της Ελλάδας, κ. Κωνσταντίνου Κόλλια, κρατικών αξιωματούχων, επιχειρηματιών και φίλων του Συνδέσμου.