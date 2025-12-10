Η Cyprus Seeds αναδεικνύεται Startup Ecosystem Star 2025 στην κατηγορία «Top Talent & Research»

Η Cyprus Seeds απέκτησε μία ακόμη σημαντική διεθνή διάκριση, κατακτώντας τον τίτλο Startup Ecosystem Star 2025 στην κατηγορία «Top Talent & Research» στο πλαίσιο των Startup Ecosystem Stars Awards (SES). Τα βραβεία απονέμονται από το International Chamber of Commerce σε συνεργασία με το Mind the Bridge, τιμώντας φορείς που συμβάλλουν ουσιαστικά στην εξέλιξη και ενίσχυση της παγκόσμιας καινοτομίας.

Η φετινή αναγνώριση έρχεται να επισφραγίσει μια ιδιαίτερα σημαντική χρονιά για τον οργανισμό. Στις αρχές του έτους, η Cyprus Seeds επιλέχθηκε από τους Financial Times και τη Statista ανάμεσα σε περισσότερες από 3.000 συμμετοχές, εντασσόμενη για πρώτη φορά στην Κύπρο στα Europe’s Leading Startup Hubs. Λίγους μήνες αργότερα, η νέα βράβευση τοποθετεί την Cyprus Seeds ανάμεσα στις 36 κορυφαίες STARS διεθνώς, που ξεχώρισαν για τη σταθερή συμβολή τους στην ανάπτυξη οικοσυστημάτων καινοτομίας.

Στην τελετή απονομής, που πραγματοποιήθηκε στις 2 Δεκεμβρίου στα κεντρικά γραφεία του ICC στο Παρίσι, παρευρέθηκε ο Δρ. Γιώργος Σαβεριάδης, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Cyprus Seeds. Η εκδήλωση συγκέντρωσε ηγετικές μορφές της παγκόσμιας καινοτομίας και νεοφυούς επιχειρηματικότητας, αναδεικνύοντας οργανισμούς που διαμορφώνουν τη νέα γενιά startup οικοσυστημάτων.

ICC – Mind the Bridge

Η νέα αυτή τιμητική διάκριση επιβεβαιώνει τον ολοένα ισχυρότερο ρόλο της Cyprus Seeds στη σύνδεση της επιστημονικής έρευνας με την επιχειρηματική αξιοποίηση, στην ενίσχυση της νεοφυούς επιχειρηματικότητας και στη συμβολή της στην παγκόσμια οικονομία της καινοτομίας. Παράλληλα, αναδεικνύει τη στρατηγική προσπάθεια του οργανισμού να ενισχύσει περαιτέρω τη θέση της Κύπρου στον διεθνή χάρτη καινοτομίας.

Ο οργανισμός σε ανακοίνωση του απευθύνει θερμές ευχαριστίες στους δωρητές και συνεργάτες που στηρίζουν συστηματικά την αποστολή του. Ανάμεσά τους: το Ίδρυμα Α.Γ. Λεβέντη, το The Hellenic Initiative, το Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας & Ψηφιακής Πολιτικής, το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας, η Mohari Hospitality, η Eurobank Cyprus, η PwC Cyprus, ο Όμιλος Λανίτη, καθώς και πολλοί ακαδημαϊκοί και επιχειρηματικοί συνεργάτες. Η συμβολή τους όπως λέει επιτρέπει στην Cyprus Seeds να συνεχίζει το έργο της και να ενισχύει την κυπριακή παρουσία στο διεθνές περιβάλλον καινοτομίας.

Σχετικά με την Cyprus Seeds

Η Cyprus Seeds είναι ένας μη κερδοσκοπικός, ιδιωτικός οργανισμός που στοχεύει στην εμπορευματοποίηση της ακαδημαϊκής έρευνας και στη δημιουργία deep-tech spin-offs. Υλοποιεί ένα 18μηνο Innovation Grant Program που παρέχει χρηματοδότηση, mentoring, εκπαίδευση και διασύνδεση με επενδυτές στην Κύπρο και διεθνώς.

Ο οργανισμός αποτελεί επίσης εταίρο δύο σημαντικών πρωτοβουλιών σε εθνικό επίπεδο, του PHAETHON Teaming Project και του DiGiNN, που υποστηρίζονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Κυπριακή Κυβέρνηση. Η δράση της Cyprus Seeds έχει αναγνωριστεί με σειρά εθνικών και διεθνών βραβεύσεων, με πιο πρόσφατη την καταχώρισή της στα Europe’s Leading Start-up Hubs από τους Financial Times.

Παράλληλα, διατηρεί ένα ισχυρό δίκτυο συνεργασιών σε ΗΠΑ και Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένων των: The Hellenic Initiative, MIT Deshpande Centre for Technology Innovation, egg accelerator στην Αθήνα, Conception X στο Ηνωμένο Βασίλειο, DTU Skylab, και Hellenic Innovation Network της ελληνικής και κυπριακής διασποράς στη Βοστώνη.