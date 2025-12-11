Άλλη μια σημαντική διεθνή διάκριση απέσπασε η Τράπεζα Κύπρου, καθώς ανακηρύχθηκε ως «Καλύτερη Τράπεζα Συναλλάγματος στην Κύπρο» (Best Foreign Exchange Bank in Cyprus) στο πλαίσιο των ετήσιων βραβείων «Gordon Platt Foreign Exchange Awards World’s Best Foreign Exchange Banks» του έγκριτου περιοδικού Global Finance.

Η βράβευση αυτή επιβεβαιώνει τη συνεχή εξέλιξη της Τράπεζας Κύπρου και την επένδυσή της στην καινοτομία και την αφοσίωσή της στην παροχή άρτιας εξυπηρέτησης στους πελάτες της. Καθοριστικός παράγοντας για τη νέα αυτή διάκριση ήταν η αναβαθμισμένη ψηφιακή υπηρεσία BOC eFX Convert, η οποία αποτελεί ορόσημο στην εξυπηρέτηση πελατών στοv τομέα του ξένου συναλλάγματος.

Η επιτυχία του προϊόντος αντικατοπτρίζεται στη σημαντική αύξηση τόσο του αριθμού των πελατών όσο και του όγκου των συναλλαγών το 2025 σε σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια.

Το προϊόν έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη τόσο των υφιστάμενων εταιρικών πελατών όσο και νέων πελατών, οι οποίοι επέλεξαν να εκτελούν τις συναλλαγές τους μέσω της Τράπεζας Κύπρου, αξιοποιώντας τις προηγμένες δυνατότητες της υπηρεσίας.

Επιπλέον, η εισαγωγή της λειτουργίας Quick Account (σε Ευρώ, Δολάριο Αμερικής και Στερλίνα) για ιδιώτες πελάτες κερδίζει σταθερά έδαφος και αυξάνεται σε δημοτικότητα.

Το Global Finance εξέτασε τις προτάσεις των τραπεζών, τις εισηγήσεις αναλυτών του κλάδου, στελεχών επιχειρήσεων και ειδικών σε θέματα τεχνολογίας. Τα κριτήρια για την επιλογή των νικητών του βραβείου Best Foreign Exchange Bank Awards περιλάμβαναν, τον όγκο συναλλαγών, το μερίδιο αγοράς, το εύρος της παγκόσμιας κάλυψης, την εξυπηρέτηση πελατών, την ανταγωνιστική τιμολόγηση και τις καινοτόμες τεχνολογίες

Καινοτομία για επιχειρήσεις και ιδιώτες

Η Τράπεζα Κύπρου είναι η μοναδική τράπεζα στην Κύπρο που προσφέρει δυνατότητα μετατροπής νομισμάτων με τιμές σε πραγματικό χρόνο (real time pricing). Για τους επιχειρηματικούς πελάτες, η στρατηγική της Τράπεζας εστιάζει στην άμεση εξυπηρέτηση, παρέχοντας ζωντανή τιμολόγηση (live pricing) μέσω των ψηφιακών καναλιών, τόσο μέσω διαδικτύου (Internet Banking) όσο και μέσω κινητού (1bank mobile app.), με διευρυμένο ωράριο από τις 07:30 π.μ. έως τις 11:00 μ.μ. τις καθημερινές. Οι ιδιώτες πελάτες απολαμβάνουν, μέσω των Quick Accounts, προνόμια ανάλογα με αυτά των fintech εταιρειών, αλλά με την εγγύηση και την ασφάλεια της Τράπεζας Κύπρου.

Οι λογαριασμοί Quick Accounts, που είναι διαθέσιμοι για ιδιώτες συνδρομητές της 1bank, προσφέρουν:

Άνοιγμα λογαριασμού μέσω 1Bank η mobile app και άμεση έκδοση χρεωστικής κάρτας Visa.

μέσω 1Bank η mobile app και άμεση έκδοση χρεωστικής κάρτας Visa. Μετατροπή συναλλάγματος 24/7 από EUR σε GBP ή USD και αντίστροφα, με τιμές συναλλάγματος σε πραγματικό χρόνο

από EUR σε GBP ή USD και αντίστροφα, με τιμές συναλλάγματος σε πραγματικό χρόνο Οι πληρωμές σε GBP/USD μπορούν να πραγματοποιηθούν απευθείας από τον Quick Account σας στην Κύπρο μέσω SWIFT , χωρίς να απαιτείται το άνοιγμα λογαριασμού στο Ηνωμένο Βασίλειο ή στις ΗΠΑ.

, χωρίς να απαιτείται το άνοιγμα λογαριασμού στο Ηνωμένο Βασίλειο ή στις ΗΠΑ. Προνομιακή τιμολόγηση χωρίς προμήθειες συναλλάγματος και δωρεάν χρήση για φοιτητές.

Σχετικά με το Global Finance

Το Global Finance, με έδρα τη Νέα Υόρκη και γραφεία σε ολόκληρο τον κόσμο, ιδρύθηκε το 1987, έχει κυκλοφορία 50.000 αντίτυπα και αναγνώστες σε 188 χώρες, επικράτειες και περιοχές. Το κοινό του Global Finance περιλαμβάνει ανώτερα επιχειρηματικά και οικονομικά στελέχη που είναι υπεύθυνα για τη λήψη επενδυτικών και στρατηγικών αποφάσεων σε πολυεθνικές εταιρείες και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Η Global Finance αναδεικνύει σε τακτά χρονικά διαστήματα τις κορυφαίες τράπεζες και παρόχους χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. Τα βραβεία έχουν καθιερωθεί ως αξιόπιστο πρότυπο αριστείας για την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κοινότητα. Τα βραβεία έχουν πάρει το όνομά τους προς τιμήν του Gordon Platt, ο οποίος ήταν η κινητήρια δύναμη πίσω από το συγκεκριμένο πρόγραμμα για πολλά χρόνια.