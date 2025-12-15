Τα Χριστούγεννα είναι η εποχή που μας θυμίζει πως η μεγαλύτερη αξία βρίσκεται στην προσφορά. Με αυτή τη σκέψη, η Alpha Bank Κύπρου συνεχίζει και φέτος να στηρίζει όσους έχουν ανάγκη, συμμετέχοντας για ακόμη μια χρονιά στην εκστρατεία του Παγκύπριου Συντονιστικού Συμβουλίου Εθελοντισμού «Υιοθετήστε μια Οικογένεια τα Χριστούγεννα».

Φέτος, η Τράπεζα επέλεξε να δώσει ακόμα πιο ανθρώπινη διάσταση στη συμμετοχή της, καλώντας το Προσωπικό της να αναλάβει ενεργό ρόλο στη συλλογή ειδών πρώτης ανάγκης, τροφίμων και προϊόντων για ευάλωτες οικογένειες. Από τα μέσα Νοεμβρίου, μέχρι τα μέσα Δεκεμβρίου, οι άνθρωποι της Alpha Bank Κύπρου ενώθηκαν για έναν κοινό σκοπό, με στόχο να προσφέρουν ανακούφιση, χαρά και ελπίδα σε οικογένειες που το έχουν ανάγκη.

Η πρωτοβουλία υλοποιήθηκε στα Κεντρικά Γραφεία της Τράπεζας και στο κτίριο της Λεωφόρου Σπύρου Κυπριανού στη Λευκωσία, με τη συμμετοχή και του Δικτύου Καταστημάτων σε όλες τις επαρχίες. Η ανταπόκριση του Προσωπικού υπήρξε συγκινητική, μετατρέποντας την απλή πράξη της προσφοράς σε μια συλλογική εμπειρία ανθρωπιάς και αλληλεγγύης.

Όπως ανέφερε η κα Έλενα Κωνσταντίνου-Ριρή, Διευθύντρια Διεύθυνσης Marketing και Δημοσίων Σχέσεων της Alpha Bank Κύπρου: «Οι γιορτές αποκτούν πραγματικό νόημα όταν μοιραζόμαστε. Και κάθε φορά που το Προσωπικό μας ανταποκρίνεται με τόση αγάπη και προθυμία, μας υπενθυμίζει πως η δύναμη του “ΜΑΖΙ” δεν είναι απλώς ένα σύνθημα, είναι ο τρόπος που επιλέγουμε να στεκόμαστε δίπλα στην κοινωνία. Αυτά τα Χριστούγεννα, η Alpha Bank Κύπρου προσέφερε κάτι περισσότερο από είδη πρώτης ανάγκης, προσέφερε ελπίδα».

Μέσα από πρωτοβουλίες όπως αυτή, η Alpha Bank Κύπρου συνεχίζει να αποδεικνύει ότι η τραπεζική υπευθυνότητα είναι και ανθρώπινη υπόθεση. Γιατί, όταν οι πράξεις συνοδεύονται από αγάπη, μπορούν να αλλάξουν ζωές και να κάνουν τη διαφορά εκεί όπου μετρά περισσότερο.