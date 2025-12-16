Πραγματοποιήθηκε σήμερα η επίσημη παρουσίαση του Συνδέσμου Εκπροσώπων Προμηθευτών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΣΕΠΗΕ), σε μια συγκυρία κατά την οποία η Κύπρος βρίσκεται ενώπιον κρίσιμων αποφάσεων για τη μετάβαση σε μια σύγχρονη και ανταγωνιστική αγορά ηλεκτρισμού. Ο ΣΕΠΗΕ εισέρχεται δυναμικά στο θεσμικό ενεργειακό τοπίο, με στόχο να λειτουργήσει ως θεσμικός συνομιλητής της Πολιτείας και των ρυθμιστικών αρχών, διασφαλίζοντας καθαρούς κανόνες, πραγματικό ανταγωνισμό και πλήρη ευθυγράμμιση με το ευρωπαϊκό κεκτημένο.

Κατά την παρουσίαση, ο Σύνδεσμος ανέδειξε τις βασικές προτεραιότητές του, δίνοντας έμφαση στην ενίσχυση της διαφάνειας, τη σταθερότητα των μηχανισμών της αγοράς, την ίση πρόσβαση όλων των συμμετεχόντων, την προστασία του καταναλωτή και τη λειτουργική ενσωμάτωση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), της αποθήκευσης και των ευφυών μηχανισμών. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην ανάγκη τερματισμού παρεκκλίσεων και καθυστερήσεων που, όπως επισημάνθηκε, υπονομεύουν τον ανταγωνισμό και τη λειτουργική συνέχεια της αγοράς ηλεκτρισμού.

Στο πλαίσιο της διάσκεψης, η ηγεσία του ΣΕΠΗΕ παρουσίασε τις κεντρικές θέσεις του Συνδέσμου για τον ρόλο που φιλοδοξεί να διαδραματίσει στη νέα ενεργειακή πραγματικότητα της χώρας.

Ο πρόεδρος του ΣΕΠΗΕ, Γιώργος Θεοδότου, ανέφερε ότι «η παρουσίαση του ΣΕΠΗΕ αποτελεί την αφετηρία μιας στοχευμένης, τεκμηριωμένης και συνεπούς προσπάθειας για την ενίσχυση της λειτουργικής ωριμότητας της αγοράς ηλεκτρισμού», προσθέτοντας ότι στόχος είναι η διασφάλιση διαφάνειας, σταθερότητας και υγιούς ανταγωνισμού, προς όφελος της οικονομίας και των καταναλωτών.

Από την πλευρά του, ο γενικός γραμματέας του ΣΕΠΗΕ, Φάνος Καραντώνης, τόνισε ότι η Κύπρος καλείται να προχωρήσει αποφασιστικά προς μια ώριμη, ευρωπαϊκή αγορά ηλεκτρισμού, επισημαίνοντας τον κρίσιμο ρόλο των προμηθευτών στη ρευστότητα και εξισορρόπηση της αγοράς, στη μείωση του κόστους και στην ενσωμάτωση ΑΠΕ και συστημάτων αποθήκευσης. Όπως ανέφερε, ο ΣΕΠΗΕ δεσμεύεται να προωθεί ξεκάθαρους κανόνες, τεχνολογικό εκσυγχρονισμό και ισότιμη πρόσβαση, συμμετέχοντας θεσμικά σε κάθε ρυθμιστική διαδικασία για την καταπολέμηση στρεβλώσεων και την ενίσχυση της αξιοπιστίας της αγοράς.

Η επίσημη παρουσίαση του ΣΕΠΗΕ σηματοδοτεί την είσοδο ενός νέου, θεσμικά συγκροτημένου φορέα, ο οποίος φιλοδοξεί να συμβάλει ουσιαστικά στη διαμόρφωση ενός σύγχρονου, ανταγωνιστικού και ευρωπαϊκά εναρμονισμένου ενεργειακού πλαισίου για την Κύπρο.