Ο νέος Σύνδεσμος Εκπροσώπων Προμηθευτών Ηλεκτρικής Ενέργειας (Σ.Ε.Π.Η.Ε.) πραγματοποίησε την ιδρυτική του συνέλευση, σηματοδοτώντας τη δημιουργία ενός ενιαίου, θεσμικού φορέα εκπροσώπησης των εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην ανταγωνιστική αγορά ηλεκτρισμού στην Κύπρο. Ο Σύνδεσμος, ανεξάρτητος και μη κερδοσκοπικός, στοχεύει στην ενίσχυση ενός διαφανούς και ανταγωνιστικού ενεργειακού πλαισίου, προς όφελος των παρόχων και των καταναλωτών.

Ο Σ.Ε.Π.Η.Ε. δημιουργήθηκε για να καλύψει την ανάγκη των προμηθευτών για εξειδικευμένη και αποκλειστική εκπροσώπηση, λειτουργώντας συμπληρωματικά προς τα υφιστάμενα σχήματα της αγοράς ενέργειας. Τα μέλη του μοιράζονται κοινούς στόχους, όπως ίση μεταχείριση, πρόσβαση χωρίς διακρίσεις σε δίκτυα και μηχανισμούς αγοράς και σταθερό ρυθμιστικό πλαίσιο.

Αποστολή και κατευθύνσεις

Ο Σύνδεσμος θέτει στο επίκεντρο:

την προώθηση και προστασία των συμφερόντων των προμηθευτών,

την αδιάκριτη πρόσβαση σε δίκτυα και κρίσιμες υποδομές,

σε δίκτυα και κρίσιμες υποδομές, τη διασφάλιση ανταγωνισμού και διαφάνειας ,

, την υποστήριξη της ενεργειακής μετάβασης και τεχνολογιών όπως δυναμική τιμολόγηση, ευφυή δίκτυα, VPP και αποκεντρωμένη παραγωγή.

Στο πρακτικό επίπεδο, ο Σ.Ε.Π.Η.Ε. εκπροσωπεί τα μέλη του ενώπιον των θεσμών, υποβάλλει τεκμηριωμένες εισηγήσεις για χρεώσεις και ρυθμίσεις, αναδεικνύει στρεβλώσεις της αγοράς και προωθεί κώδικες δεοντολογίας.

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο

Η πρώτη σύνθεση του ΔΣ που προέκυψε από την ιδρυτική συνέλευση είναι:

Γεώργιος Θεοδότου – Πρόεδρος

– Πρόεδρος Γεώργιος Γεωργίου – Αντιπρόεδρος

– Αντιπρόεδρος Φάνος Καραντώνης – Γενικός Γραμματέας

– Γενικός Γραμματέας Λάμπρος Ανδρεάδης – Μέλος

– Μέλος Γεώργιος Καραγιώργης – Μέλος

Ο Σύνδεσμος δηλώνει ότι θα λειτουργήσει ως θεσμικός συνομιλητής της Πολιτείας και των εμπλεκόμενων φορέων, ενισχύοντας μια αγορά ηλεκτρισμού που βασίζεται στη διαφάνεια, την ανταγωνιστικότητα και την εμπιστοσύνη των καταναλωτών.