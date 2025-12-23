Η 27η Φεβρουαρίου 2026 αποτελεί την καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή αιτήσεων αδειοδότησης βάσει του Κανονισμού για τις Αγορές Κρυπτοστοιχείων (MiCA), υπενθυμίζει η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (ΕΚΚ) προς τους Παρόχους Υπηρεσιών Κρυπτοστοιχείων (ΠΥΚΣ) που δραστηριοποιούνται στην Κυπριακή Δημοκρατία.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΚΚ στη Λευκωσία, οι ΠΥΚΣ που λειτουργούν βάσει των εθνικών κανόνων μπορούν να συνεχίσουν να παρέχουν υπηρεσίες έως την έγκριση ή απόρριψη της αίτησής τους ή, σε κάθε περίπτωση, μέχρι τη λήξη της μεταβατικής περιόδου την 1η Ιουλίου 2026, ανάλογα με το ποια ημερομηνία προηγείται. Η διευκρίνιση αυτή γίνεται σε συνέχεια σχετικής ανακοίνωσης της 17ης Οκτωβρίου 2024 και της Εγκυκλίου αρ. 674.

Η ΕΚΚ επισημαίνει ότι πάροχοι που δεν θα υποβάλουν αίτηση αδειοδότησης έως τις 27 Φεβρουαρίου 2026 υποχρεούνται να καταθέσουν σχέδιο τερματισμού δραστηριοτήτων (wind down plan), καθώς μετά το τέλος της μεταβατικής περιόδου δεν θα επιτρέπεται η παροχή υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων. Η συνέχιση της δραστηριότητας μετά την 1η Ιουλίου 2026 προϋποθέτει την εξασφάλιση της σχετικής άδειας MiCA.

Παράλληλα, υπενθυμίζεται ότι η διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών σε άλλα κράτη-μέλη της ΕΕ επιτρέπεται μόνο εφόσον προβλέπεται από την εθνική νομοθεσία του εκάστοτε κράτους-μέλους και στον βαθμό που έχει υιοθετηθεί το καθεστώς grandfathering, σύμφωνα με τη σχετική καθοδήγηση της ESMA.

Οι ΠΥΚΣ που παραμένουν καταχωρημένοι στο σχετικό Μητρώο συνεχίζουν να υπόκεινται σε όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν τόσο από τους εθνικούς κανόνες, όσο και από τον ευρωπαϊκό Κανονισμό (ΕΕ) 2023/1113, όπως έχει ήδη ανακοινωθεί.

Η ΕΚΚ τονίζει ότι η ομαλή μετάβαση στο νέο ευρωπαϊκό πλαίσιο MiCA αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ενίσχυση της εμπιστοσύνης, της διαφάνειας και της ασφάλειας στην αγορά κρυπτοστοιχείων.