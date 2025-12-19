Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (ΕΚΚ) έθεσε σε δημόσια διαβούλευση έγγραφο με το οποίο προτείνεται νέα Οδηγία για την υποβολή πληροφοριών προληπτικής εποπτείας από Παρόχους Υπηρεσιών Κρυπτοστοιχείων (ΠΥΚ), στο πλαίσιο του Άρθρου 67 του Κανονισμού (ΕΕ) 2023/1114 (MiCAR), όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση στη Λευκωσία στις 19 Δεκεμβρίου 2025.

Σύμφωνα με την ΕΚΚ, η προτεινόμενη Οδηγία εισάγει περιοδικές υποχρεώσεις υποβολής στοιχείων προς την Αρχή, περιλαμβανομένης της υποβολής προληπτικών πληροφοριών, χρηματοοικονομικών καταστάσεων (ισοζύγιο δοκιμής, ισολογισμός και κατάσταση αποτελεσμάτων) καθώς και ελεγμένων ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.

Όπως σημειώνεται, το νέο πλαίσιο αποσκοπεί στην ενίσχυση της εποπτικής λειτουργίας της ΕΚΚ και στη διασφάλιση της συμμόρφωσης των ΠΥΚ με τις προληπτικές απαιτήσεις του MiCAR, ενώ ευθυγραμμίζεται με το πλαίσιο προληπτικής εποπτείας που εφαρμόζεται στις Επενδυτικές Επιχειρήσεις, υιοθετώντας προθεσμίες υποβολής που είναι σύμφωνες με τις σχετικές εκτελεστικές πράξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η διαβούλευση αφορά ΠΥΚ που έχουν αδειοδοτηθεί από την ΕΚΚ βάσει του Άρθρου 63 του MiCAR και, όπως διευκρινίζεται, δεν εφαρμόζεται σε κεντρικά αποθετήρια τίτλων, ΚΕΠΕΥ, διαχειριστές αγορών, εταιρείες διαχείρισης ή Διαχειριστές Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων που παρέχουν υπηρεσίες κρυπτοστοιχείων κατόπιν κοινοποίησης, καθώς οι συγκεκριμένες οντότητες εξαιρούνται από τις σχετικές προληπτικές εποπτικές απαιτήσεις.

Η ΕΚΚ καλεί τα ενδιαφερόμενα μέρη να υποβάλουν τα σχόλιά τους στο policy@cysec.gov.cy το αργότερο μέχρι τις 12 Ιανουαρίου 2026.