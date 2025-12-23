Με ευρεία πλειοψηφία 71% επανεκλέγηκε στην προεδρία του Συμβούλιο Εγγραφής Κτηματομεσιτών ο Μαρίνος Κυναιγείρου, έναντι 29% που έλαβε ο ανθυποψήφιός του, κατά τις εκλογές που πραγματοποιήθηκαν το Σάββατο 20 Δεκεμβρίου 2025.

Η εκλογική διαδικασία κύλησε ομαλά, με τους αδειούχους κτηματομεσίτες να αναδεικνύουν την ηγεσία του Συμβουλίου για την επόμενη τριετία. Στις κάλπες προσήλθε και ψήφισε το 83% των εγγεγραμμένων ψηφοφόρων, ποσοστό που καταδεικνύει αυξημένη συμμετοχή και ενδιαφέρον για τα ζητήματα του κλάδου.

Στις τρεις θέσεις των αιρετών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγηκαν οι Μαρίνα Κωνσταντινίδου, Ιάκωβος Ιακωβίδης και Ηρόδοτος Ηροδότου.

Μήνυμα ενότητας και νομιμότητας

Σε δήλωσή του μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, ο κ. Κυναιγείρου ευχαρίστησε τους αδειούχους κτηματομεσίτες για την εμπιστοσύνη που, όπως ανέφερε, του δείχνουν για ακόμη μία φορά, σημειώνοντας ότι η στήριξη αυτή συνιστά τιμή αλλά και αυξημένη ευθύνη.

Τόνισε ότι θα συνεχίσει να εργάζεται με αφοσίωση για την αναβάθμιση του κλάδου, την προάσπιση του επαγγέλματος και την επίτευξη των κοινών στόχων του Συμβουλίου, υπογραμμίζοντας ότι η εκλογική αναμέτρηση ήταν κομβικής σημασίας για το μέλλον του επαγγέλματος.

Όπως ανέφερε, το αποτέλεσμα των εκλογών αποτελεί μήνυμα υπέρ του νόμιμου και επαγγελματικού κτηματομεσίτη, που δρα προς όφελος αγοραστών και πωλητών, προσθέτοντας ότι η επόμενη ημέρα βρίσκει τον κλάδο ενωμένο απέναντι στην παρανομία και αποφασισμένο να προχωρήσει σε περαιτέρω εξέλιξη.