H ισχυρή αξία που η Eurolife προσφέρει στους πελάτες της μέσω της αξιοπιστίας, της εμπιστοσύνης και της καινοτομίας που τη διακρίνουν έχουν αναδείξει την Eurolife ως την κορυφαία ασφαλιστική Εταιρεία Ζωής στην Κύπρο, στα World Finance Insurance Awards 2025, για πέμπτη συνεχή χρονιά.

Σύμφωνα με το World Finance: « Σε αυτούς τους πρωτόγνωρους καιρούς, που η ασφαλιστική κάλυψη έχει ακόμη μεγαλύτερη σημασία, η Eurolife ανταποκρίνεται στις υψηλότερες προσδοκίες και απαιτήσεις των πελατών της. Η προσέγγιση, το επιχειρηματικό μοντέλο και τα προγράμματα της Eurolife, σε συνδυασμό με την ισχυρή ηγεσία που επιδεικνύει, είναι ο βασικός παράγοντας διαφοροποίησης για την επιτυχία της Εταιρείας.»

Πρόσθετα, η Eurolife διακρίθηκε για άλλη μια χρονιά και στα 2025 Global Banking and Finance Awards, λαμβάνοντας τρεις βραβεύσεις:

Καλύτερη Ασφαλιστική Εταιρεία Ζωής στην Κύπρο.

Καλύτερη Διευθυντική Ομάδα στον ασφαλιστικό τομέα στην Κύπρο.

Καλύτερος/η νέος/α CEO στον ασφαλιστικό τομέα στην Κύπρο – Αθηνά Σιηπιλλή Τσίγκη, Γενική Διευθύντρια Eurolife.

Σε δήλωσή της, η Γενική Διευθύντρια της Eurolife, Αθηνά Σιηπιλλή Τσίγκη, τόνισε: «οι λόγοι που η Eurolife λαμβάνει διαρκώς σημαντικές διακρίσεις και βραβεύσεις είναι πολλοί και αγγίζουν ολόκληρο το φάσμα της λειτουργίας και των επιδόσεών μας. Ο κυριότερος, όμως, είναι η εστίαση στον άνθρωπο: Εδώ και 36 χρόνια η δύναμη της Eurolife είναι οι άνθρωποί της και η δύναμη των ανθρώπων της είναι η Eurolife. Η Eurolife αφοσιώνεται στον άνθρωπο – η προσήλωσή μας είναι στις ανάγκες, τις επιθυμίες και τους στόχους του. Αυτό το ιδιαίτερο ενδιαφέρον όλων μας στον άνθρωπο, κάνει αυτήν τη μικρή – μεγάλη Εταιρεία να ξεχωρίζει. Μικρή, γιατί θέλει να λειτουργεί σαν μια οικογένεια, μια γροθιά και μια πνοή. Μεγάλη, γιατί οι επιδόσεις, το εκτόπισμα και το κύρος της αυτό περιγράφουν.»