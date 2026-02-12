Δυναμική παρουσία από τη Eurobank στο Money Conference 2026

Ένας ουσιαστικός διάλογος γύρω από τις παγκόσμιες οικονομικές εξελίξεις και το συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον των εναλλακτικών επενδύσεων διεξαχθεί κατά τη διάρκεια του Money Conference 2026, που πραγματοποιήθηκε με τη στήριξη της Eurobank ως Platinum Sponsor. Με κεντρικό θέμα «Market Outlook & Alternative Investment Solutions», το συνέδριο ανέδειξε τις κύριες διεθνείς τάσεις που διαμορφώνουν το οικονομικό σκηνικό, καθώς και τον ενισχυμένο ρόλο των εναλλακτικών επενδυτικών λύσεων στη σύγχρονη διαχείριση χαρτοφυλακίων.

Σε πάνελ συζήτησης που συντόνισε ο Μενέλαος Πουλλής, CFA, Manager Wealth Management – Institutional Clients της Eurobank, εξετάστηκαν οι προοπτικές της παγκόσμιας και της κυπριακής οικονομίας, καθώς και οι τελευταίες εξελίξεις στις εναλλακτικές επενδύσεις, με τη συμμετοχή διακεκριμένων ομιλητών από τη J.P. Morgan Asset Management και τη Eurobank. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης ο κ. Πουλλής ανέδειξε κρίσιμα ζητήματα που επηρεάζουν το σημερινό επενδυτικό περιβάλλον, όπως οι πολιτικές των Κεντρικών Τραπεζών, ο αντίκτυπος του πληθωρισμού, οι δημοσιονομικές πολιτικές και οι κρατικές δαπάνες, η πορεία του κυπριακού δημόσιου χρέους σε σχέση με το ΑΕΠ, οι ρυθμοί οικονομικής ανάπτυξης, καθώς και ο ρόλος των εναλλακτικών επενδύσεων στη βελτιστοποίηση της απόδοσης και της διαφοροποίησης των επενδυτικών χαρτοφυλακίων.

Η Eurobank, αναγνωρίζοντας τη σταθερή ανάπτυξη του τομέα των επενδυτικών ταμείων στην Κύπρο την τελευταία δεκαετία, αξιοποίησε την τεχνογνωσία της για τη δημιουργία του δικού της αμοιβαίου ταμείου ERB Funds VCIC Plc το 2017, ενώ παράλληλα ανέλαβε τον ρόλο Θεματοφύλακα για επενδυτικά ταμεία με απλές αλλά και σύνθετες δομές, τόσο εντός όσο και εκτός Κύπρου. Ανταποκρινόμενη στις αυξανόμενες απαιτήσεις των επενδυτών και των διαχειριστών κεφαλαίων, η Eurobank παρείχε μια ολοκληρωμένη γκάμα υπηρεσιών θεματοφυλακής, εποπτείας και παρακολούθησης μετρητών, διασφαλίζοντας τη συμμόρφωση με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο, την ακρίβεια των αποτιμήσεων, τη διαφάνεια των συναλλαγών και την αποτελεσματική διαχείριση κινδύνων. Καθοριστικό ρόλο σε αυτή την προσπάθεια διαδραμάτισε η συνεχής επένδυσή της τόσο σε προηγμένα τεχνολογικά συστήματα όσο και στους ανθρώπους της, οι οποίοι αποτελούν το σημαντικότερο κεφάλαιό της.

Από την πλευρά του, ο Δρ Κωνσταντίνος Βραχίμης, Διευθυντής της Μονάδας Οικονομικών Ερευνών της Eurobank, στην ομιλία του με θέμα «Cyprus Economy: A macroeconomic overview and key trends», ανέδειξε ότι η Κύπρος εισέρχεται στο 2026 με ισχυρά μακροοικονομικά θεμέλια και αυξημένη ανθεκτικότητα. Τόνισε ότι η ανάπτυξη παραμένει από τις ισχυρότερες στην Ευρωζώνη και στηρίζεται σε διαφοροποιημένη βάση—με υπηρεσίες, τεχνολογία, τουρισμό και κλάδους που συνδέονται με επενδύσεις. Παράλληλα, σημείωσε η αγορά εργασίας βρίσκεται σε επίπεδα σχεδόν πλήρους απασχόλησης και η δημοσιονομική αξιοπιστία έχει αποκατασταθεί, με την απόκτηση της επενδυτικής βαθμίδας και πτωτική πορεία του δημόσιου χρέους. Καταλήγοντας, υπογράμμισε ότι, παρά τη συνεχιζόμενη διεθνή αβεβαιότητα, η διατήρηση της αναπτυξιακής δυναμικής θα εξαρτηθεί από νέες επενδύσεις, βελτίωση της παραγωγικότητας και αποτελεσματική διαχείριση των εξωτερικών κινδύνων.