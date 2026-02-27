Ο όμιλος Eurobank ανακοίνωσε χθες τα οικονομικά αποτελέσματα για το 2025, κάνοντας λόγο για υπέρβαση των στόχων που είχε θέσει, με οργανική ανάπτυξη σε χορηγήσεις, καταθέσεις και υπό διαχείριση κεφάλαια. Παράλληλα, παρουσίασε το επιχειρηματικό της πλάνο για την περίοδο 2026-2028, το οποίο προβλέπει βελτίωση της απόδοσης κεφαλαίων και αυξημένη σωρευτική διανομή προς τους μετόχους.

Τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη του ομίλου διαμορφώθηκαν σε €1.412 εκατ., μειωμένα κατά 4,9% σε ετήσια βάση. Τα συνολικά καθαρά κέρδη μειώθηκαν σε €1.362 εκατ. και συμπεριλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, το κόστος εθελούσιας εξόδου ύψους €27εκατ. στην Ελληνική Τράπεζα, την αρνητική υπεραξία ύψους €58 εκατ. από την εξαγορά της CNP Cyprus Insurance και εισφορά σε κυβερνητικά έργα ύψους €19 εκατ. Τα κέρδη ανά μετοχή και η απόδοση των ενσώματων ιδίων κεφαλαίων διαμορφώθηκαν σε €0,37 και 16,0% αντίστοιχα. Τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη στην Κύπρο ενισχύθηκαν κατά 1,4% σε ετήσια βάση σε €491 εκατ. και στη Βουλγαρία αυξήθηκαν κατά 8,0% σε ετήσια βάση σε €224 εκατ.

Ο όμιλος Eurobank ανακοίνωσε συνολική διανομή €717 εκατ. ή 55% των καθαρών κερδών, η οποία περιλαμβάνει μέρισμα σε μετρητά €0,118 ανά μετοχή και επαναγορά ιδίων μετοχών ύψους €288 εκατ. (υπό τις προβλεπόμενες εγκρίσεις). Σημειώνεται ότι στο ποσό του μερίσματος περιλαμβάνεται και προμέρισμα €170 εκατ. που καταβλήθηκε τον Νοέμβριο του 2025.

Συμφωνα με τα αποτελέσματα, τo σύνολο του ενεργητικού διαμορφώθηκε σε €108,0 δις, εκ των οποίων €62,8 δις στην Ελλάδα, €28,7δις στην Κύπρο και €13,6 δις στη Βουλγαρία. Τα δάνεια ενισχύθηκαν οργανικά κατά €5,3δις το 2025, εκ. των οποίων €3,8δις στην Ελλάδα και €1,6 δις στο εξωτερικό. Τα συνολικά υπόλοιπα χορηγήσεων (προ προβλέψεων) διαμορφώθηκαν σε €56,0 δις στις 31 Δεκεμβρίου 2025, εκ των οποίων €37,3 δις στην Ελλάδα, €8,8 δις στην Κύπρο και €8,9 δις στη Βουλγαρία. Σε επίπεδο Ομίλου, τα επιχειρηματικά δάνεια ανήλθαν σε €34,3 δις τα στεγαστικά σε €12,9 δις και τα καταναλωτικά σε €4,8 δις.

Οι καταθέσεις πελατών αυξήθηκαν κατά €4,1δις το 2025. Τα συνολικά υπόλοιπα καταθέσεων διαμορφώθηκαν σε €82,7δις στις 31 Δεκεμβρίου 2025, εκ των οποίων €45,2 δις στην Ελλάδα, €23,9 δις στην Κύπρο και €11,0 δις στη Βουλγαρία. Ο δείκτης χορηγήσεων προς καταθέσεις διαμορφώθηκε σε 66,1% και ο δείκτης κάλυψης ρευστότητας σε 172,2% στις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Σχολιάζοντας τα οικονομικά μεγέθη, ο διευθύνων σύμβουλος της Eurobank Φωκίων Καραβίας ανέφερε: «Είμαστε ιδιαίτερα αισιόδοξοι για τις προοπτικές του περιφερειακού τραπεζικού μας μοντέλου, όπως αυτές αντικατοπτρίζονται στο 3-ετές επιχειρηματικό μας πλάνο για το 2026-2028. Στους παράγοντες ανάπτυξης εργασιών περιλαμβάνονται η πιστωτική επέκταση κατά περίπου 8% ετησίως, η περαιτέρω αύξηση των υπό διαχείριση κεφαλαίων, οι συνέργειες από την ισχυρή μας παρουσία στην Κύπρο, οι προοπτικές που προκύπτουν από την ένταξη της Βουλγαρίας στην Ευρωζώνη και η εξαγορά της Eurolife. Αναμένουμε μια μέση ετήσια αύξηση στα κέρδη ανά μετοχή κατά 10% και τον δείκτη απόδοσης ιδίων κεφαλαίων να ενισχύεται σε 17% έως το 2028».