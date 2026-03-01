Ο Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης (CYS) ανακοίνωσε ότι από τις 27 Μαρτίου 2026 το διεθνές πρότυπο ISO 21001:2025 για τη διαχείριση εκπαιδευτικών οργανισμών έχει υιοθετηθεί ως κυπριακό πρότυπο και είναι πλέον διαθέσιμο μέσω του Κέντρου Εξυπηρέτησης και Πληροφόρησης του οργανισμού.

Το νέο εθνικό πρότυπο, CYS ISO 21001:2025, με τίτλο “Educational Organizations – Management Systems for Educational Organizations – Requirements with Guidance for Use”, καθορίζει τις απαιτήσεις για την εφαρμογή συστήματος διαχείρισης σε εκπαιδευτικούς οργανισμούς, με στόχο τη διασφάλιση και τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας των εκπαιδευτικών υπηρεσιών που παρέχουν.

Παράλληλα, το πρότυπο δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην αποτελεσματική ανταπόκριση στις ανάγκες των εκπαιδευομένων και των λοιπών ενδιαφερόμενων μερών, προωθώντας τη διαφάνεια, τη λογοδοσία και τη συμπεριληπτικότητα στο εκπαιδευτικό περιβάλλον.

Όπως επισημαίνεται, σε μια περίοδο κατά την οποία η εκπαίδευση μεταβάλλεται με ταχείς ρυθμούς, τα εκπαιδευτικά ιδρύματα και οι οργανισμοί καλούνται να προσφέρουν υψηλής ποιότητας εκπαιδευτικές υπηρεσίες χωρίς αποκλεισμούς, ανταποκρινόμενοι στις νέες απαιτήσεις και στις διαφορετικές ανάγκες των εκπαιδευομένων.

Απώτερος στόχος του προτύπου είναι να προσφέρει ένα σαφές και οργανωμένο πλαίσιο για την κάλυψη των αναγκών εκπαιδευομένων με διαφορετικά χαρακτηριστικά και απαιτήσεις, συμπεριλαμβανομένων των εξ αποστάσεως και των δια βίου εκπαιδευομένων. Ταυτόχρονα, επιδιώκει την ευθυγράμμιση των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων με την αποστολή και το όραμα κάθε οργανισμού, την ενίσχυση της καινοτομίας και τη βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων.

Η υιοθέτηση του διεθνούς προτύπου ως κυπριακού θεωρείται ότι ενισχύει ουσιαστικά τις προσπάθειες εκσυγχρονισμού του εκπαιδευτικού τομέα και ευθυγράμμισής του με διεθνώς αναγνωρισμένες βέλτιστες πρακτικές. Παράλληλα, συμβάλλει στην αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών εκπαίδευσης και στην προώθηση της ισότιμης εκπαίδευσης για όλους.

Ο CYS σημειώνει ότι οι εκπαιδευτικοί οργανισμοί μπορούν να αξιοποιήσουν το πρότυπο ως πρακτικό εργαλείο για τη βελτίωση της λειτουργίας τους, την ενίσχυση της αξιοπιστίας τους και την αναβάθμιση των αποτελεσμάτων τους σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο εκπαιδευτικό περιβάλλον.