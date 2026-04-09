Όπως αναμενόταν, οι επιβάτες θα πληρώσουν αργά ή γρήγορα τη νύφη για τις επιπτώσεις της αμερικανο-ισραηλινής επίθεσης στο Ιράν, η οποία μεταξύ άλλων οδήγησε σε πολύ μεγάλες (έως και διπλασιασμό) αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων για αεροπλάνα.

Στην Ευρώπη οι αεροπορικές εταιρείες αποφεύγουν για την ώρα να μεταφέρουν το αυξημένο κόστος στους επιβάτες, πλην μερικών εξαιρέσεων. Στις περισσότερες περιπτώσεις, οι εταιρείες επιλέγουν να ακυρώσουν κάποιες πτήσεις που δεν έχουν ικανοποιητική πληρότητα, παρά να αυξήσουν το εισιτήριο. Ενόσω όμως η προμήθεια κηροζίνης από τις χώρες του Κόλπου και τα συνεργαζόμενα διυλιστήρια δεν γίνεται ομαλά και κρατά στα ύψη τις τιμές, οι πιθανότητες να επιβληθούν αυξήσεις στα εισιτήρια είναι μεγάλες.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες ήδη αρκετές μεγάλες εταιρείες άρχισαν να μεταφέρουν κόστος στους επιβάτες. Για την ώρα επιλέγουν και αυτές να μην αυξήσουν την τιμή των εισιτηρίων, αύξησαν όμως τα τέλη για τις βαλίτσες που παραδίδουν οι πελάτες τους στο chek in.

Η πιο πρόσφατη περίπτωση τέτοιας αύξησης είναι η American Airlines, η οποία ακολούθησε το παράδειγμα της Delta Air Lines, της United Airlines, της Southwest Airlines και της JetBlue Airways.

Πρόσθετο ενδιαφέρον προκαλεί το γεγονός ότι η American Airlines επέλεξε να αυξήσει τη χρέωση για την παραλαβή αποσκευών στους επιβάτες της οικονομικής θέσης. Άλλες εταιρείες στις ΗΠΑ επέλεξαν να επιβάλουν οριζόντιες αυξήσεις, επισημαίνει το CNBC.

Η American Airlines αποφάσισε να αυξήσει τη χρέωση κατά 10 δολάρια για τον έλεγχο της πρώτης αποσκευής σε πτήσεις εσωτερικού ή μικρών αποστάσεων εξωτερικού. Η απόφαση ανεβάζει την τιμή για μία αποσκευή στα 50 δολάρια, ενώ η δεύτερη αποσκευή θα κοστίζει 60 δολάρια για τα περισσότερα εισιτήρια. Υπάρχει έκπτωση 5 δολαρίων για τον έλεγχο μιας αποσκευής στον ιστότοπο ή την εφαρμογή της American Airlines, με αποτέλεσμα οι τιμές να διαμορφώνονται στα 45 και 55 δολάρια αντίστοιχα.

Όμως, οι πελάτες με βασικό εισιτήριο οικονομικής θέσης θα πληρώσουν 55 δολάρια για την πρώτη παραδοτέα αποσκευή τους και 65 δολάρια για τη δεύτερη αποσκευή, με ισχύ από 18 Μαΐου.