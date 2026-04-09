Στάση αναμονής κρατά η ναυτιλιακή αγορά όσον αφορά την εκεχειρία που ανακοινώθηκε μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, καθώς αυτή -ακόμα και για τους πιο αισιόδοξους- είναι αρκετά εύθραυστη με τις πρώτες ρωγμές να εμφανίζονται ήδη με το Ιράν να ισχυρίζεται πως έκλεισε ξανά τα Στενά του Ορμούζ ύστερα από επιθέσεις του Ισραήλ στο Λίβανο.

Ο αναλυτής της Xclusiv Shipbrokers, Δημήτρης Ρουμελιώτης, μιλάει στο Capital σχετικά με τη συμφωνία και αναφέρει πως δύο εβδομάδες είναι ένα μικρό χρονικό διάστημα για να επέλθουν οι αλλαγές που θέλει να δει κανείς. Προσθέτει, δε, πως η εξέλιξη αυτή θα επηρεάσει κυρίως τα πλοία που βρίσκονται εντός και πέριξ του Ορμούζ, κάνοντας λόγο για 200 Bulker και 200 tankers, ενώ τονίζει πως δύο εβδομάδες δεν αρκούν για να υπάρξουν νέα charters. Σχολιάζει, επίσης, πως η αγορά έχει αλλάξει με αρκετά πλοία να έχουν στραφεί προς τον Ειρηνικό καθώς και ότι η αγορά τηρεί στάση αναμονής και πως η κατάσταση παραμένει ρευστή.

Μία άλλη εταρεία Shipbrokers, η οποία είναι Arrow ανέφερε στο TradeWinds πως η εκεχειρία είναι όντως εύθραυστη, αλλά θα μπορούσε να ενισχύσει την αγορά των bulker. Οι αναλυτές της Arrow θεωρούν πως πρώτα θα αρχίσουν να εξέρχονται του Ορμούζ τα tanker και θα ακολουθήσουν τα 200 bulker που έχουν εγκλωβιστεί στην περιοχή των Στενών. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα να αυξηθεί η διαθέσιμη χωρηρικότητα για τη μεταφορά φορτίων και αυτό θα έχει αντίκτυπο και στα ναύλα. Ωστόσο, πιστεύουν και αυτοί πως το χρομικό διάστημα των 14 ημερών είναι πολύ μικρό για να δούμε αλλαγές δρομολογίων και επανασχεδιασμό των ροών των φορτίων.

Ο Roar Adland της SSY δήλωσε πως η ναυτιλία θα πρέπει να παρακολουθεί στενά το ενδεχόμενο μείωσης των premium του πολεμικού ρίσκου καθώς και τα άλλα ασφαλιστικά κόστη, καθώς μόνο με αυτό τον τρόπο θα δοθεί το σινιάλο για την επιστροφή της εμπιστοσύνς για την ασφαλή διέλευση των πλοίων.

Αυτό που μένει να φανεί είναι το τι σημαίνει ο “περιορισμένος αριθμός καθημερινών διελεύσεων” που έχει ανακοινώσει η ιρανική πλευρά. Εκτιμάται πως σε πρώτη φάση θα επιτρέπεται η διέλευση σε 10 με 15 πλοία ανά ημέρα, δηλαδή στο 10% των επιπέδων πριν από τον πόλεμο, γεγονός και το οποίο σημαίνει ότι απέχουμε σημαντικά από την επιστροφή στην κανονικότητα.

Σχετικά με τα φημολογούμενα διόδια των 2 εκατ. δολαρίων που επιβάλει το Ιράν ως πολεμικές αποζημιώσεις στα πλοία ουδέτερων χωρών για την ασφαλή διέλευση, ο κ. Adland θεωρεί πως το μέτρο αυτό βγάζει εκτός εξίσωσης πλοία μικρού τονάζ και ειδικά όσα δεν μεταφέρουν ενεργειακά προϊόντα.

Προσθέτει, πως η απελευθέρωση των tanker από τα δυτικά του Ορμούζ θα συμβάλει στη σταθεροποίήση των τιμών των ναυτιλιακών καυσίμων και της προσφοράς τους, αλλά θα υπάρξει ένα μεγάλο κενό έως ότου να φανούν τα θετικά αποτελέσματα.

Σχετικά με τα bulker αναφέρει πως μακροπρόθεσμα θα αυξήσουν τα κέρδη τους, ενώ σχολιάζει πως θα υπάρξουν εφοπλιστές που θα τολμήσουν να στείλουν πλοία στο Ορμούζ, καθώς θα υπάρχουν ισχυρά οικονομικά κίνητρα, κυρίως για ενεργειακά commodities για εφοπλιστές που είναι πρόθυμοι να αναλάβουν το ρίσκο. Ωστόσο, δύο εβδομάδες δεν αρκούν για να “ανοίξουν την όρεξη” στους εφοπλιστές ώστε να δούμε επιστροφή πλοίων σε μεγάλη κλίμακα.

Εκτιμά, δε, πως αυξημένη ζήτηση στη Μέση Ανατολή για εισαγωγές commodity θα δημιουργήσει έναν κύκλο εφοδιασμού, ενώ θα επιδιωχθεί και η αύξηση των στρατγικών αποθεμάτων. Σημαντικό ρόλο, επίσης, στη ζήτηση αυτή θα διαδραματίσει και επιδιόρθωση των υποδομών που έχουν πληγεί.

Από την άλλη πλευρά η ζήτηση για bulkers εκτιμάται ότι θα επηρεαστεί αρνητικά από ζημιές σε κρίσιμες υποδομές, όπως τα εργοστάσια παραγωγής αλουμινίου, για τα οποία ο βωξίτης αποτελεί βασική πρώτη ύλη.