Την Κυριακή, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι δασμοί του, οι περισσότεροι από τους οποίους κρίθηκαν παράνομοι από αμερικανικό ομοσπονδιακό εφετείο, έχουν φέρει στα ταμεία του κράτους “τρισεκατομμύρια δολάρια” — ένας ισχυρισμός που ταιριάζει με τις εκτιμήσεις ορισμένων οικονομολόγων για τα έσοδα που θα μπορούσαν να παραχθούν από τους δασμούς του, αλλά μέσα στην επόμενη δεκαετία και όχι μέσα στο τρέχον έτος.

“Χωρίς δασμούς και όλα αυτά τα ΤΡΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΔΟΛΑΡΙΩΝ που έχουμε ήδη εισπράξει, η χώρα μας θα είχε καταστραφεί ολοσχερώς και η στρατιωτική μας ισχύς θα είχε εξαλειφθεί ακαριαία”, έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social.

Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε ισχυριστεί νωρίτερα μέσα στον Αύγουστο ότι “τρισεκατομμύρια δολάρια εισπράττονται από δασμούς” και ότι οι επιβαρύνσεις του “δεν προκάλεσαν πληθωρισμό ή άλλα προβλήματα για την Αμερική, εκτός από τις τεράστιες ποσότητες μετρητών που εισρέουν στα ταμεία του Υπουργείου Οικονομικών μας”.

Ωστόσο, ο Τραμπ παραλείπει να αναφέρει ότι οι δασμοί πληρώνονται από τις αμερικανικές εταιρείες για την εισαγωγή ξένων προϊόντων, με το κόστος αυτό να μετακυλίεται τελικά στους Αμερικανούς καταναλωτές.

Τα πιο πρόσφατα σχόλια του Τραμπ για τους δασμούς του έρχονται μετά από απόφαση του Εφετείου των ΗΠΑ την Παρασκευή, στην οποία το δικαστήριο έκρινε ότι ο Τραμπ ξεπέρασε τις εξουσίες του επιβάλλοντας ανταποδοτικούς – τιμωρητικούς δασμούς σε εμπορικούς εταίρους των ΗΠΑ, μια εξουσία που σύμφωνα με την απόφαση ανήκει “αποκλειστικά” στο Κογκρέσο.

Η απόφαση που απαγορεύει τους δασμούς του Τραμπ δεν θα τεθεί σε ισχύ πριν τις 14 Οκτωβρίου, δίνοντας χρόνο στην κυβέρνηση Τραμπ να ασκήσει έφεση στο Ανώτατο Δικαστήριο.

Έσοδα από τους δασμούς: Πόσα έχουν συλλεχθεί και πόσα προβλέπονται;

Οι ΗΠΑ έχουν συλλέξει 142 δισεκατομμύρια δολάρια από δασμούς μέχρι τώρα μέσα στο τρέχον οικονομικό έτος, που λήγει τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου Οικονομικών που δόθηκαν στη δημοσιότητα νωρίτερα τον Αύγουστο.

Από τότε που οι δασμοί του Τραμπ τέθηκαν σε ισχύ τον Απρίλιο, οι επιβαρύνσεις του έχουν φέρει περίπου 96 δισεκατομμύρια δολάρια έσοδα, με τα τελωνειακά τέλη να αυξάνονται στα 28 δισεκατομμύρια τον Ιούλιο, σημειώνοντας ετήσια αύξηση 273%. Τα τελωνειακά τέλη αντιστοιχούσαν σε 27 δισεκατομμύρια τον Ιούνιο, 22 δισεκατομμύρια τον Μάιο και 16 δισεκατομμύρια τον Απρίλιο. Πριν ανακοινωθούν οι δασμοί Τραμπ, τα τελωνειακά τέλη ήταν 8 δισεκατομμύρια τον Μάρτιο και 7 δισεκατομμύρια τον Φεβρουάριο και τον Ιανουάριο. Τα τελωνειακά τέλη είναι δασμοί ή φόροι που πληρώνονται από τους εισαγωγείς στο διεθνές εμπόριο, δηλαδή εταιρείες, επιχειρήσεις ή ιδιώτες στις ΗΠΑ που πρέπει να καταβάλουν επιβαρύνσεις κατά την εισαγωγή προϊόντων στη χώρα.

Οι καταναλωτές συνήθως επωμίζονται το κόστος των δασμών, καθώς οι εταιρείες προσαρμόζουν τις τιμές για να αντισταθμίσουν ή να απορροφήσουν τις επιπτώσεις.

Ακόμα και ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ δήλωνε τον Αύγουστο στο MSNBC ότι αναμένει οι δασμοί να αποφέρουν 300 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως, σημειώνοντας ότι “υπάρχει πιθανότητα να είναι και μεγαλύτερο αυτό το ποσό” το 2026. Το Tax Foundation προβλέπει ότι οι δασμοί Τραμπ θα φέρουν περίπου 2,5 τρισεκατομμύρια δολάρια μέσα στην επόμενη δεκαετία, ακόμα κι αν οι επιβαρύνσεις πιθανότατα θα αυξήσουν τις τιμές των κοινών προϊόντων και τους φόρους για τον μέσο νοικοκυριό κατά περίπου 1.300 δολάρια το 2025 και 1.700 δολάρια το 2026.

Η Επιτροπή για έναν Υπεύθυνο Ομοσπονδιακό Προϋπολογισμό, μη κερδοσκοπική οργάνωση, αναμένει ότι οι δασμοί Τραμπ θα αποφέρουν 2,8 τρισεκατομμύρια δολάρια μέχρι το οικονομικό έτος 2034, αν συνεχιστούν.

Ο αντίκτυπος των δασμών στην οικονομία και το ενδεχόμενο επιστροφής χρημάτων

Ο πληθωρισμός μειώθηκε λιγότερο από το αναμενόμενο, στο 2,7% τον Ιούλιο, αν και ο δομικός πληθωρισμός — μέτρηση που εξαιρεί τρόφιμα και ενέργεια — διαμορφώθηκε στο 3,1% σε ετήσια βάση, φτάνοντας σε υψηλό για φέτος.

Φαίνεται ότι οι δασμοί Τραμπ έχουν αυξήσει τις τιμές και ορισμένοι οικονομολόγοι προειδοποίησαν ότι οι επιβαρύνσεις του θα μπορούσαν να αυξήσουν το κόστος μέχρι το τέλος του έτους. Ο επικεφαλής οικονομολόγος για τις ΗΠΑ της JPMorgan Chase, Μάικλ Φερόλι, υποστήριξε νωρίτερα φέτος σε σημείωμά του ότι οι δασμοί του Τραμπ θα οδηγήσουν σε “σημαντικά μεγαλύτερες αυξήσεις” στις τιμές καταναλωτή και υψηλότερο πληθωρισμό κάποια στιγμή μέσα στη χρονιά. Ο πρόεδρος της ομοσπονδιακής κεντρικής τράπεζας των ΗΠΑ, Τζερόμ Πάουελ, δήλωνε τον Ιούλιο ότι, ενώ η οικονομία των ΗΠΑ βρίσκεται σε “ισχυρή θέση”, οι επιπτώσεις των δασμών στην οικονομία και τον πληθωρισμό “παραμένουν άγνωστες”.

Τον ίδιο μήνα, ο Τραμπ δήλωνε ότι η κυβέρνηση του θα “συζητήσει” το ενδεχόμενο αποστολής επιταγών στους πολίτες, βασισμένων στα έσοδα που έχουν προκύψει από τους δασμούς. Ο γερουσιαστής Τζος Χόουλι, Ρεπουμπλικάνος από το Μιζούρι, κατέθεσε νομοσχέδιο μετά το σήμα ενδιαφέροντος του Τραμπ για μια επιταγή επιστροφής χρημάτων, που θα στέλνει τουλάχιστον 600 δολάρια σε κάθε επιλέξιμο ενήλικο και εξαρτώμενο παιδί φέτος.

Μια μεγαλύτερη επιταγή θα εκδίδεται αν τα έσοδα από τους δασμούς ξεπεράσουν τις προβλέψεις, σύμφωνα με το προσχέδιο του νομοσχεδίου, το οποίο μειώνει το ποσό κατά 5% στα περίπου 570 δολάρια για όσους υποβάλλουν κοινή δήλωση με προσαρμοσμένο ακαθάριστο εισόδημα πάνω από 150.000 δολάρια, για επικεφαλής νοικοκυριού με εισόδημα πάνω από 112.500 δολάρια ή για άτομα με εισόδημα πάνω από 75.000 δολάρια.

Το νομοσχέδιο δεν έχει ακόμα τεθεί προς συζήτηση.

Forbes