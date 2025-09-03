Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει τα επόμενα βήματά του στον πόλεμο της Ουκρανίας, καθώς η προθεσμία που είχε θέσει στον Βλαντίμιρ Πούτιν και τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι για συνάντηση και επίτευξη κατάπαυσης του πυρός έχει λήξει χωρίς αποτέλεσμα.

Η συνάντηση στην Αλάσκα και οι ευρωπαϊκές πιέσεις

Τον Αύγουστο, ο Τραμπ συναντήθηκε στην Αλάσκα με τον Πούτιν, κάνοντας λόγο για «μεγάλη πρόοδο» και «καλές πιθανότητες συμφωνίας». Στη συνέχεια, συγκάλεσε στον Λευκό Οίκο τον Ζελένσκι και Ευρωπαίους ηγέτες, οι οποίοι ζήτησαν εγγυήσεις ασφάλειας για την Ουκρανία και εκεχειρία πριν από οποιαδήποτε απευθείας διαπραγμάτευση Κιέβου – Μόσχας.

Ο Αμερικανός πρόεδρος έδωσε τότε στον Πούτιν «μερικές εβδομάδες» για να συναντηθεί με τον Ζελένσκι, προειδοποιώντας για «πολύ σοβαρές συνέπειες» σε περίπτωση αποτυχίας.

Αντίδραση Ζελένσκι και ρητορική Πούτιν

Ο Ζελένσκι τόνισε ότι «όλοι στον κόσμο ζητούν κατάπαυση του πυρός» και ότι «η μόνη που θέλει τον πόλεμο είναι η Ρωσία». Αντίθετα, ο Πούτιν υποστήριξε ότι η σύγκρουση «προκλήθηκε από πραξικόπημα που υποστήριξε η Δύση» και από «την επιδίωξη να παρασυρθεί η Ουκρανία στο ΝΑΤΟ».

Οι επιλογές του Τραμπ

Με το τελεσίγραφο να έχει λήξει, ο Τραμπ εξετάζει:

Νέες κυρώσεις στον ρωσικό ενεργειακό τομέα, που θα πλήξουν την οικονομία της Μόσχας.

στον ρωσικό ενεργειακό τομέα, που θα πλήξουν την οικονομία της Μόσχας. Ενίσχυση της Ουκρανίας με στρατιωτικό εξοπλισμό. Ήδη εγκρίθηκε πώληση όπλων αξίας 825 εκατ. δολαρίων, ενώ δόθηκε άδεια χρήσης δυτικών όπλων σε επιθέσεις εντός ρωσικού εδάφους.

Αναλυτές εκτιμούν ότι αυτά τα μέτρα θα μπορούσαν να αποδυναμώσουν την ικανότητα της Ρωσίας να συνεχίσει τον πόλεμο.

Το επόμενο βήμα

Ο Τραμπ δηλώνει πεπεισμένος ότι «μια ειρηνευτική συμφωνία είναι εφικτή» και ότι η εκεχειρία θα «σώσει ζωές σε Ρωσία και Ουκρανία». Παράλληλα, προανήγγειλε ότι μια τριμερής συνάντηση ΗΠΑ – Ρωσίας – Ουκρανίας θα πραγματοποιηθεί, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο άμεσου γύρου διαπραγματεύσεων.

Forbes