Ο Ντόναλντ Τραμπ καλείται να λάβει μια καίρια απόφαση αναφορικά με τον ρόλο του στις εξελίξεις του πολέμου στην Ουκρανία, καθώς φέρεται να εξετάζει το ενδεχόμενο να εμπλακεί ενεργότερα στις διπλωματικές διεργασίες ή, εναλλακτικά, να διατηρήσει έναν πιο διακριτικό και εποπτικό ρόλο, αφήνοντας την πρωτοβουλία των κινήσεων στους προέδρους Βλαντίμιρ Πούτιν και Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Μέσα σε ένα ασταθές και μεταβαλλόμενο γεωπολιτικό σκηνικό, ο πρόεδρος των ΗΠΑ βρίσκεται αντιμέτωπος με ένα στρατηγικό δίλημμα που ενδέχεται να επηρεάσει την πορεία των διαπραγματεύσεων για τον τερματισμό της σύρραξης. Οι επόμενες κινήσεις του αναμένονται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς ενδέχεται να καθορίσουν τον ρόλο της Ουάσινγκτον στο μέτωπο της ουκρανικής κρίσης.

Σύμφωνα με ανώτερους αξιωματούχους, ο Αμερικανός πρόεδρος εμφανίζεται όλο και πιο ενοχλημένος από τον βραδύ ρυθμό των συνομιλιών. Η απογοήτευσή του έγινε ιδιαίτερα εμφανής μετά τη συνάντηση που είχε πριν από λίγες ημέρες με τον Βλαντίμιρ Πούτιν στην Αλάσκα. Μόλις 72 ώρες αργότερα, συγκάλεσε στο Λευκό Οίκο επτά Ευρωπαίους ηγέτες μαζί με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σε μια ένδειξη ότι επιθυμούσε να διαδραματίσει ενεργό ρόλο. Ωστόσο, η δυναμική αυτή μοιάζει σαν να ατόνησε, υπογραμμίζει το CNN σε ανάλυσή του.

Ο Τραμπ σε διπλωματικό δίλημμα

Δημοσίως, ο Τραμπ εμφανίζεται αμφίθυμος για το μέγεθος της εμπλοκής του. «Εξαρτάται από αυτούς. Χρειάζονται δύο για να χορέψουν τανγκό», δήλωσε χαρακτηριστικά, όταν ρωτήθηκε αν η Ρωσία είναι πρόθυμη να προχωρήσει σε απευθείας συνομιλίες με τον Ζελένσκι.

Η επιδείνωση της κατάστασης στην Ουκρανία δυσκολεύει ακόμη περισσότερο τις επιλογές της Ουάσιγκτον. Μία από τις πιο θανατηφόρες ρωσικές επιθέσεις από την αρχή του πολέμου στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 25 άτομα, μεταξύ αυτών και τέσσερα παιδιά. Ο Ζελένσκι έκανε λόγο για «σφαγή αθώων», ενώ Ευρωπαίοι ηγέτες κατήγγειλαν τις επιθέσεις, που έπληξαν ακόμα και κτίρio της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Παρά τις έντονες αντιδράσεις από την Ευρώπη, ο Τραμπ παρέμεινε εντυπωσιακά σιωπηλός. Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λίβιτ, δήλωσε ότι ο πρόεδρος «παρακολουθεί προσεκτικά» τις εξελίξεις και πως η είδηση των επιθέσεων «δεν τον ξάφνιασε». Ωστόσο, το γεγονός ότι απέφυγε να προβεί σε μια ισχυρή δημόσια καταδίκη έχει τροφοδοτήσει ερωτήματα για τις πραγματικές προθέσεις του Λευκού Οίκου.

Στο παρασκήνιο, ο Τραμπ εξακολουθεί να χρησιμοποιεί χρονικά όρια ως μέσο πίεσης. Τις τελευταίες εβδομάδες έχει επαναλάβει ότι θα γνωρίζει «μέσα σε δύο εβδομάδες» αν η Ρωσία προτίθεται να μπει σε ουσιαστικές διαπραγματεύσεις. Παρόλα αυτά, οι προθεσμίες παρέρχονται χωρίς να σημειώνεται κάποια κίνηση από το Κρεμλίνο.

Ο ίδιος αφήνει ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα: από την επιβολή «μαζικών κυρώσεων ή δασμών» έως και την πλήρη απεμπλοκή των ΗΠΑ. «Μπορεί να πούμε: ”Είναι δικός σας αγώνας”», τόνισε πρόσφατα, αφήνοντας να εννοηθεί πως δεν αποκλείει την αποχώρηση από τον ρόλο του μεσολαβητή.

Η αβεβαιότητα αυτή δημιουργεί πονοκέφαλο στους συμμάχους των ΗΠΑ στην Ευρώπη, που προσπαθούν να διατηρήσουν ενιαίο μέτωπο απέναντι στη Ρωσία.

Διπλωματικές κινήσεις με επίκεντρο την Ουκρανία

Παράλληλα με τα διλήμματα της Ουάσιγκτον, η κυβέρνηση Τραμπ ενέκρινε πώλησης 3.350 πυραύλων Extended Range Attack Munition (ERAM), συνολικής αξίας 825 εκατομμυρίων δολαρίων, γεγονός που αποτελεί ξεκάθαρο μήνυμα ότι οι ΗΠΑ δεν προτίθενται να αφήσουν το Κίεβο αβοήθητο.

Επιπλέον, ο ειδικός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ είχε επαφές στη Νέα Υόρκη με κορυφαίους Ουκρανούς αξιωματούχους, όπως τον επικεφαλής του προεδρικού γραφείου Αντρέι Γερμάκ και τον αναπληρωτή υπουργό Εξωτερικών Σεργκέι Κισλίτσα.

Το μεγάλο στοίχημα για τον Τραμπ είναι να πείσει το Κρεμλίνο να καθίσει στο ίδιο τραπέζι με τον Ζελένσκι. Ο Ουκρανός πρόεδρος έχει δηλώσει πρόθυμος να συναντήσει πρόσωπο με πρόσωπο τον Πούτιν, όμως η Μόσχα εξακολουθεί να απορρίπτει την ιδέα. Για τον Λευκό Οίκο, μια τέτοια συνάντηση θεωρείται «απαραίτητο επόμενο βήμα» προς την ειρήνη, όπως δήλωσαν τόσο ο Γουίτκοφ όσο και ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο.

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Άννα Κέλι, υποστήριξε ότι «ο πρόεδρος Τραμπ έχει σημειώσει μεγαλύτερη πρόοδο προς την ειρήνη σε δύο εβδομάδες απ’ ό,τι ο Τζο Μπάιντεν σε τρεισήμισι χρόνια». Ωστόσο ο πόλεμος συνεχίζεται με αμείωτη ένταση υπογραμμίζει το αμερικανικό ΜΜΕ.

iefimerida.gr