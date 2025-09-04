Η Ιαπωνία εξετάζει την αγορά στρατιωτικών drones από την Τουρκία ή το Ισραήλ, επιβεβαιώνοντας τη διείσδυση των δύο χωρών της Μέσης Ανατολής σε ασιατικές αγορές που παραδοσιακά προμηθεύονταν από τις ΗΠΑ ή την Ευρώπη.

Σύμφωνα με το Jane’s, το Τόκιο δοκίμασε πρόσφατα το Heron Mk2 της Israel Aerospace Industries (IAI) και προετοιμάζεται να αξιολογήσει το Bayraktar TB2 της τουρκικής Baykar. Η Jerusalem Post σημείωσε ότι πρόκειται για την πρώτη τεκμηριωμένη δοκιμή ισραηλινού οπλικού συστήματος στην Ιαπωνία.

Τουρκία: Επιθετική στρατηγική εξαγωγών

Το TB2 έχει καθιερωθεί ως drone μάχης, ενώ η θαλάσσια έκδοση TB3 έχει σχεδιαστεί για να επιχειρεί από πλοία όπως το TCG Anadolu και, σύμφωνα με δηλώσεις του CEO της Baykar Χαλούκ Μπαϊρακτάρ, θα μπορούσε να ταιριάξει και στα ιαπωνικά ελικοπτεροφόρα Izumo.

Η Τουρκία έχει ήδη πουλήσει δεκάδες TB2 και Anka σε χώρες όπως η Ινδονησία και η Μαλαισία, ενώ τον Φεβρουάριο 2025 υπέγραψε συμφωνία συμπαραγωγής με την Ινδονησία για 60 TB3 και 9 Akinci.

Ισραήλ: Επένδυση στην επιτήρηση

Το Ισραήλ επικεντρώνεται σε drones αναγνώρισης και επιτήρησης όπως τα Heron και Hermes. Η Νότια Κορέα, η Ταϊλάνδη, οι Φιλιππίνες και η Σιγκαπούρη τα έχουν εντάξει στις δυνάμεις τους, ενώ πρόσφατα η Ταϊλάνδη παρέλαβε Hermes 900 για αποστολές σε θάλασσα και παράκτια ζώνη.

Διείσδυση σε κρίσιμες αγορές

Η Μαλαισία περιμένει τρία Anka-S από την Τουρκία μέχρι το τέλος του 2025, ενώ η Ινδονησία ενισχύει θεαματικά το οπλοστάσιό της με τη συνεργασία Baykar–Republikorp. Παράλληλα, η χρήση ισραηλινών drones στην Ινδία και τουρκικών στο Πακιστάν έχει ήδη βρεθεί στο επίκεντρο της πρόσφατης σύρραξης μεταξύ των δύο χωρών.

Απουσία του Ιράν

Σε αντίθεση με τη Μέση Ανατολή, την Αφρική και τη Νότια Αμερική, το Ιράν δεν έχει καταφέρει να διεισδύσει στην ασιατική αγορά drones. Παρά τις δηλώσεις περί αυξημένου διεθνούς ενδιαφέροντος, η Τεχεράνη δεν μπόρεσε να ανταγωνιστεί την Τουρκία και το Ισραήλ στην Ασία, με εξαίρεση την πιθανή ανάπτυξη γραμμής παραγωγής Shahed στη Βόρεια Κορέα με στήριξη από τη Ρωσία.

Forbes