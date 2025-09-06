Η Tesla πρότεινε ένα νέο πακέτο αποδοχών για τον διευθύνοντα σύμβουλο Elon Musk, το οποίο ενδέχεται να φτάσει έως και τα $1 τρισεκατομμύριο — ένα πακέτο χωρίς προηγούμενο στην εταιρική ιστορία των ΗΠΑ.

Η πολυαναμενόμενη πρόταση έχει στόχο να παρακινήσει τον Musk να ηγηθεί της Tesla για τα επόμενα 10 χρόνια, και περιλαμβάνει μια σειρά φιλόδοξων στόχων που πρέπει να επιτευχθούν ώστε να λάβει το σύνολο των αποδοχών. Αυτοί περιλαμβάνουν την επέκταση του τομέα των ρομποταξί και την αύξηση της χρηματιστηριακής αξίας της εταιρείας στα $8,5 τρισεκατομμύρια, από περίπου $1 τρισ. σήμερα.

Σύμφωνα με το proxy filing της Tesla την Παρασκευή, οι πρόσθετες μετοχές που ενδέχεται να λάβει ο Musk θα αυξήσουν τη συμμετοχή του στην εταιρεία σε τουλάχιστον 25% – ένα ποσοστό που έχει δηλώσει δημόσια ότι επιδιώκει.

Το νέο πακέτο αποδοχών έρχεται μετά την ακύρωση του παλαιότερου πακέτου ύψους $50 δισ. από δικαστήριο του Ντελαγουέρ. Ενώ η Tesla έχει ασκήσει έφεση, το Διοικητικό Συμβούλιο αναζητά εναλλακτικούς τρόπους ανταμοιβής του CEO, περιλαμβανομένου ενός προσωρινού stock award ύψους $30 δισ. τον Αύγουστο.

Το νέο σχέδιο εστιάζει στη διατήρηση της προσοχής του Musk στην Tesla, την ώρα που η εταιρεία στοχεύει στην ανάπτυξη στους τομείς της ρομποτικής και της τεχνητής νοημοσύνης. Η πρόταση περιλαμβάνει επίσης ένα μη δεσμευτικό αίτημα μετόχων για να αποκτήσει η Tesla συμμετοχή στην startup του Musk, xAI.

Το σχέδιο επιβεβαιώνει τη δεσπόζουσα θέση του Musk στην Tesla, παρά τις πολλές επαγγελματικές του υποχρεώσεις. Ο Musk, ο οποίος ηγείται της Tesla από το 2008, είναι ταυτόχρονα επικεφαλής σε τέσσερις ακόμη εταιρείες: SpaceX, xAI, Neuralink και Boring Company. Σε πρόσφατη συνέντευξή του στο Bloomberg, δήλωσε ότι δεσμεύεται να παραμείνει στην ηγεσία της Tesla για τουλάχιστον ακόμη πέντε χρόνια.

Η μετοχή της Tesla σημείωνε άνοδο 2% την Παρασκευή το πρωί στη Νέα Υόρκη, αν και έχουν υποχωρήσει 16% από την αρχή του έτους.

Για σύγκριση, μια κεφαλαιοποίηση $8,5 τρισ. θα ξεπερνούσε κατά υπερδιπλάσιο ποσό την αξία της Nvidia, της πιο πολύτιμης εταιρείας παγκοσμίως σήμερα. Η Tesla είχε αγγίξει το ανώτατο της αξίας της στα $1,5 τρισ. στα τέλη του 2024.

Η αξία του νέου πακέτου αποδοχών, η οποία καταγράφεται ως $87,8 δισ., θα μπορούσε να φτάσει περίπου το $1 τρισ. αν επιτευχθούν όλοι οι στόχοι και ο Musk λάβει πλήρως τις μετοχές. Επιπλέον, ο Musk θα πρέπει να συμμετάσχει ενεργά στον σχεδιασμό διαδοχής του στη θέση του CEO, ώστε να λάβει τα τελευταία δύο μέρη της αποζημίωσης.“Η παραμονή και παρακίνηση του Elon είναι θεμελιώδης για να πετύχει η Tesla τους στόχους της και να γίνει η πιο πολύτιμη εταιρεία στην ιστορία”, αναφέρεται στην επιστολή μετόχων υπογεγραμμένη από την Πρόεδρο Robyn Denholm και τη Διευθύντρια Kathleen Wilson-Thompson.

Αντιδράσεις και Προκλήσεις

Ο Musk, 54 ετών, έχει κατ’ επανάληψη ζητήσει από το Δ.Σ. νέο πακέτο αποδοχών, προειδοποιώντας πως αν δεν εξασφαλίσει τουλάχιστον 25% των ψήφων, ίσως αναπτύξει την τεχνητή νοημοσύνη και τα ρομπότ μέσω άλλης εταιρείας. Αν και παραμένει ο μεγαλύτερος μέτοχος της Tesla, έχει πουλήσει σημαντικό μέρος των μετοχών του για να χρηματοδοτήσει την εξαγορά του Twitter, το οποίο μετονομάστηκε σε X και απορροφήθηκε από την xAI.

Παρά τις πολλαπλές δεσμεύσεις του Musk, το Διοικητικό Συμβούλιο παραμένει προσηλωμένο στην υποστήριξή του. Ταυτόχρονα, η πολιτική του εμπλοκή έχει προκαλέσει αντιδράσεις: στήριξε οικονομικά τον Ντόναλντ Τραμπ, γεγονός που προκάλεσε αρνητική δημοσιότητα και επιθέσεις σε καταστήματα και σταθμούς φόρτισης της Tesla.

Οι εξελίξεις συνέβαλαν σε μια δύσκολη πρώτη περίοδο για το 2025, με δύο από τα χειρότερα τρίμηνα της τελευταίας δεκαετίας και πτώση 13% στις παγκόσμιες παραδόσεις οχημάτων.

Στα τέλη Μαΐου, ολοκληρώθηκε η θητεία του Musk ως ειδικού κυβερνητικού σύμβούλου και ο ίδιος δεσμεύτηκε να αφιερώσει περισσότερο χρόνο στην Tesla. Λίγες μέρες αργότερα, όμως, διέκοψε τη συνεργασία του με τον Τραμπ.

Η Tesla φαίνεται να ανακάμπτει τελευταία, λανσάροντας το πολυαναμενόμενο σύστημα ρομποταξί, το οποίο θεωρείται κεντρικός πυλώνας της μελλοντικής της στρατηγικής. Η υπηρεσία έκανε πρεμιέρα στις 22 Ιουνίου στο Ώστιν με περιορισμένο στόλο.

Forbes