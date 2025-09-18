Στη συνεδρίαση της 17ης Σεπτεμβρίου, η αμερικανική Federal Reserve μείωσε τα επιτόκια, όπως αναμενόταν, κατά 25 μονάδες βάσης. Η απόφαση ήταν σχεδόν ομόφωνη (11 υπέρ και 1 κατά), κάτι σπάνιο στις μέρες μας που κυριαρχεί ο έντονος διχασμός ανάλογα με τις κομματικές γραμμές.

Ωστόσο, κανείς δεν θα πρέπει να παρασυρθεί νομίζοντας ότι η Fed είναι ενωμένη όσον αφορά τη μελλοντική κατεύθυνση των επιτοκίων. Στην πραγματικότητα, μια γρήγορη ματιά στο “dot plot” της κεντρικής τράπεζας αποκαλύπτει πόσο διχασμένα είναι τα μέλη της Fed σχετικά με το αν πρέπει να γίνουν περαιτέρω μειώσεις επιτοκίων (και σε ποιο βαθμό) μέσα στους επόμενους 12 μήνες.

Το “dot plot” απεικονίζει οπτικά τις προβλέψεις των αξιωματούχων της Fed για το πού κατευθύνεται το βασικό επιτόκιο δανεισμού. Η Fed δημοσιεύει το “dot plot” κάθε τρίμηνο από το 2012, στο πλαίσιο της προσπάθειάς της για διαφάνεια και για να περιορίσει την αβεβαιότητα γύρω από την πολιτική της.

Τον Μάρτιο, υπήρξε ισχυρή συναίνεση υπέρ των μειώσεων επιτοκίων για το υπόλοιπο του 2025 μεταξύ των μελών της Επιτροπής Νομισματικής Πολιτικής της τράπεζας (FOMC). Δεκατρία μέλη της FOMC προέβλεψαν μία ή δύο ακόμη μειώσεις επιτοκίων, ενώ μόνο τέσσερα μέλη δεν ανέμεναν καμία αλλαγή. Σημαντικό είναι επίσης ότι κανείς δεν προέβλεψε μείωση άνω των 50 μονάδων βάσης μέχρι το τέλος του 2025.

Τον Ιούνιο, οι διαφωνίες μεταξύ των μελών της FOMC άρχισαν να βαθαίνουν. Εκείνη την περίοδο, το “dot plot” εξακολουθούσε να δείχνει ότι η πλειοψηφία των υπευθύνων χάραξης πολιτικής της Fed (8 μέλη) πίστευε ότι τα επιτόκια θα μειώνονταν άλλες δύο φορές μέσα στο 2025. Ωστόσο, ο αριθμός εκείνων που θεωρούσαν ότι τα επιτόκια θα παραμείνουν αμετάβλητα αυξήθηκε σε 7 μέλη, υποδηλώνοντας μια πιο “σφιχτή” (hawkish) στάση της Fed, γεγονός που προκάλεσε την ενόχληση της αμερικανικής κυβέρνησης.

Η τελευταία δημοσίευση του dot plot έφερε στην επιφάνεια την ακόμα μεγαλύτερη απόκλιση απόψεων σχετικά με την πολιτική επιτοκίων για το υπόλοιπο του 2025. Εννέα από τους 19 συμμετέχοντες προέβλεψαν μόλις μία ακόμα μείωση επιτοκίων φέτος, ενώ δέκα προέβλεψαν δύο μειώσεις, κάτι που υποδηλώνει νέες μειώσεις στις συνεδριάσεις της τράπεζας τον Οκτώβριο και τον Δεκέμβριο.

Το τελευταίο “dot plot” της Fed

Επιπλέον, μόνο ένα μέλος υποστήριξε ότι δεν θα πρέπει να υπάρξουν άλλες μειώσεις, ενώ άλλο ένα μέλος της FOMC θεώρησε ότι η κεντρική τράπεζα θα πρέπει να μειώσει τα επιτόκια κατά 125 μ.β. επιπλέον έως το τέλος του 2025.

Επειδή το dot plot είναι ανώνυμο, δεν γνωρίζουμε με βεβαιότητα ποιο μέλος της FOMC έκανε κάθε μία από αυτές τις προβλέψεις. Ωστόσο, δεδομένων των πιέσεων της κυβέρνησης Τραμπ για σημαντική μείωση των επιτοκίων, είναι πιθανό η πρόβλεψη για τη μεγάλη μείωση να προήλθε από κάποιον από τους πρόσφατους διορισμούς του Αμερικανού προέδρου. Αυτό που επίσης φαίνεται πιθανό είναι πως, εφόσον δεν αλλάξει κάτι, η Fed είναι πλέον έτοιμη να υιοθετήσει μια πιο ουδέτερη — και ίσως ακόμη και πιο επεκτατική — στάση σε ό,τι αφορά την πολιτική επιτοκίων για το υπόλοιπο του 2025.

Forbes