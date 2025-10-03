Του John Buckingham

Εν καιρώ shutdown οι τίτλοι των ειδήσεων προειδοποιούν για διαταραχές και πολιτικό αδιέξοδο. Δικαιολογημένα οι επενδυτές ανησυχούν όταν τα φώτα της δημοσιότητας πέφτουν στη δυσλειτουργία της Ουάσιγκτον, αλλά η Ιστορία μας υπενθυμίζει ότι οι αγορές έχουν αντέξει επανειλημμένα shutdowns χωρίς να χάσουν τη θετική τους δυναμική.

Από το 1976, έχουν σημειωθεί 21 shutdowns. Μερικά διήρκεσαν λίγες ημέρες και κάποια άλλα κράτησαν εβδομάδες. Καθένα συνοδεύτηκε από ανησυχίες ότι η ήδη εύθραυστη οικονομία θα μπορούσε να επιβαρυνθεί περαιτέρω. Ωστόσο, τα στοιχεία δείχνουν ότι ο S&P 500, αν και μερικές φορές σημείωνε ημερήσια πτώση, εντούτοις την επόμενη χρονιά εμφάνιζε κέρδη μεγαλύτερα από τον μέσο όρο.

Η μέση απόδοση του δείκτη σε ετήσια βάση μετά από ένα shutdown ήταν ένα αρκετά καλό +13%, όταν ο ετήσιος μέσος όρος του κυμαίνεται στα επίπεδα του 10%. Υπάρχουν και εντυπωσιακές περίοδοι όπου οι μετοχές σημειώνουν ράλι 51% και 80%, χωρίς να υπολογίζονται τα μερίσματα.

Ασφαλώς, δεν υπάρχουν δύο περίοδοι που να είναι πανομοιότυπες. Το οικονομικό περιβάλλον διαφέρει, οι τάσεις του πληθωρισμού μεταβάλλονται και οι σημερινές δασμολογικές και εμπορικές πολιτικές προσθέτουν ένα επίπεδο αβεβαιότητας που δεν υπήρχε σε προηγούμενα shutdown.

Ωστόσο, το διαχρονικό αυτό μοτίβο καταδεικνύει μια ουσιαστική αλήθεια: οι μετοχές είναι εξαιρετικά ανθεκτικές. Μπορεί οι ειδησεογραφικοί τίτλοι να κλονίζουν το κλίμα βραχυπρόθεσμα, αλλά οι επιχειρήσεις προσαρμόζονται, οι καταναλωτές συνεχίζουν να ξοδεύουν και οι μέτοχοι με long τοποθέτηση ανταμείβονται για την υπομονή τους.

Ο χρόνος που μένει ένας επενδυτής στην αγορά έχει πολύ μεγαλύτερη σημασία από το αν επέλεξε τη σωστή στιγμή για να μπει στο “παιχνίδι”. Οι κρίσεις και τα shutdowns μπορεί να φέρουν εκνευρισμό, ωστόσο το μάθημα που μας δίνουν τα δεδομένα δεκαετιών είναι ότι όσοι παραμένουν πειθαρχημένοι εν μέσω αναταραχών είναι αυτοί που αποκομίζουν το μεγαλύτερο μερίδιο της δημιουργίας πλούτου.

Τίποτα δεν εγγυάται ότι οι επόμενοι 12 μήνες θα ακολουθήσουν αυτό το ιστορικό σενάριο. Οι αγορές πρέπει να αντιμετωπίσουν τη μεταβλητότητα των επιτοκίων, την εξελισσόμενη δυναμική του εμπορίου και την πολιτική αβεβαιότητα που εκτείνεται πολύ πέρα από τις διαμάχες για τον προϋπολογισμό στην Ουάσιγκτον.

Ωστόσο, η Ιστορία συμβουλεύει: “όχι πανικός”. Οι επενδυτές που επικεντρώνονται στα θεμελιώδη μεγέθη, που παραμένουν διαφοροποιημένοι και διατηρούν μακροπρόθεσμο προσανατολισμό είναι καλύτερα προετοιμασμένοι για να αντιμετωπίσουν ό,τι και αν φέρουν οι βραχυπρόθεσμες εξελίξεις.

Forbes