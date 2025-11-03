Του Jeffrey Marcus

Οι αγορές εκτοξεύονται. Οι αποτιμήσεις διογκώνονται. Και ο ενθουσιασμός για ό,τι συνδέεται με την τεχνητή νοημοσύνη διοχετεύει εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια στην πιο μετασχηματιστική τεχνολογία της σύγχρονης εποχής.

“Η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι απλώς ακόμη ένας κλάδος, είναι το αποκορύφωμα δεκαετιών εξέλιξης στον τομέα της πληροφορικής”, επισημαίνει ο Jon Markman, συνεργάτης του Forbes και αναλυτής μετοχών τεχνολογίας. “Τα πάντα, από την παραγωγή ενέργειας έως τους ημιαγωγούς και τα λογισμικά εταιρειών, ανακατασκευάζονται για έναν κόσμο όπου η τεχνητή νοημοσύνη θα είναι προτεραιότητα. Πρόκειται για μια δομική μεταμόρφωση”.

Είναι αυτή η ανάπτυξη βιώσιμη ή πρόκειται για άλλη μια φούσκα που θα σκάσει, “σβήνοντας” 40 τρισ. δολάρια από την κεφαλαιοποίηση του Nasdaq και εξαφανίζοντας τις startups τεχνητής νοημοσύνης πιο γρήγορα από ό,τι εμφανίστηκαν;

Οι ειδικοί συνεργάτες του Forbes παρακολουθούν εδώ και μήνες τη “φούσκα” της τεχνητής νοημοσύνης, εντοπίζοντας αξιόπιστα σημάδια σταθερότητας, αλλά και προειδοποιούν για τρωτά σημεία που θυμίζουν την κατάρρευση των dot-com.

“Βλέπω τρία σενάρια”, σημειώνει ο Peter Cohan, συνεργάτης του Forbes για τις αγορές. “Η GenAI να συνεχίσει σε ρυθμούς ράλι σε ένα περιβάλλον ευημερίας, ή να υπάρξει μια ήπια προσγείωση με τις αποτιμήσεις να μειώνονται ελαφρώς, ή να χρεοκοπήσει η OpenAI, αν δεν καταφέρει να συγκεντρώσει περισσότερα κεφάλαια για να χρηματοδοτήσει τις ζημιογόνες δραστηριότητές της”.

Η OpenAI, το πιο αναγνωρίσιμο brand name στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, έχει γίνει σύμβολο και κινητήρια δύναμη της φρενίτιδας.

Κάθε mega deal που συνάπτει η OpenAI —με την AMD, την Broadcom, την Nvidia, την Oracle, ακόμη και τη Walmart— προσθέτει από ένα δισεκατομμύριο δολάρια στα θεμέλια της τεχνητής νοημοσύνης ή διογκώνει ακόμη περισσότερο την πιθανή “φούσκα”. Η ανησυχία εντείνεται, ενώ η ψυχολογία των επενδυτών χαρακτηρίζεται από επιφυλακτικά αισιόδοξη έως… προκλητικά αισιόδοξη.

Η νέα οικονομία της τεχνητής νοημοσύνης

Ο συνεργάτης του Forbes και βετεράνος της τεχνολογίας Sol Rashidi τονίζει πως “η OpenAI φιλοδοξεί να ενσωματώσει κάθετα την υπολογιστική ισχύ, τα δεδομένα και την εκπαίδευση μοντέλων σε πρωτοφανή κλίμακα”. Ο CEO της εταιρείας Sam Altman και η ομάδα του “έχουν δημιουργήσει αθόρυβα ένα σχέδιο δράσης βασισμένο στον έλεγχο του οικοσυστήματος, την αξιοποίηση του κεφαλαίου και την ανάπτυξη του βιομηχανικού τοπίου, θέτοντας τις βάσεις για την επόμενη φάση εξέλιξης της τεχνητής νοημοσύνης”, παρατηρεί ο Rashidi.

Ο Markman συμφωνεί: “Σε αντίθεση με τις κερδοσκοπικές μανίες του παρελθόντος, η σημερινή τάση της τεχνητής νοημοσύνης δεν βασίζεται σε vaporware ή “μετρήσεις επισκεψιμότητας”. Βασίζεται σε απτή ζήτηση, πραγματικά προϊόντα και αστρονομικές υπολογιστικές απαιτήσεις”.

Αυτές οι υπολογιστικές απαιτήσεις είναι δαπανηρές, χρειάζονται εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια νέων επενδύσεων σε υποδομές.

Οι συμφωνίες βοηθούν στη χρηματοδότηση της καινοτομίας, η οποία είναι ο κινητήρας ανάπτυξης της αμερικανικής οικονομίας, παρατηρεί ο συνεργάτης του Forbes, Christer Holloman. Ίσως η πιο σημαντική συμφωνία στην οικονομία της τεχνητής νοημοσύνης είναι η συνεργασία της OpenAI με την κατασκευάστρια εταιρία τσιπ, Nvidia, την πιο πολύτιμη εισηγμένη στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης και βασικό τεχνολογικό πρότυπο.

