Του Matt Randolph

Το Στενό του Ορμούζ αποτελεί μία από τις σημαντικότερες θαλάσσιες οδούς για την παγκόσμια οικονομία, καθώς καθημερινά διακινούνται μέσω αυτού περίπου το 20% του πετρελαίου και το 20% του LNG παγκοσμίως.

Η διακοπή της διαμετακόμισης του πετρελαίου μέσω του Στενού είναι το πιο αποτελεσματικό όπλο του Ιράν εναντίον των ΗΠΑ από την έναρξη του πολέμου στα τέλη Φεβρουαρίου. Η στρατηγική είναι να επηρεαστεί η παγκόσμια οικονομία με τρόπο που να πλήττει όχι μόνο τις ΗΠΑ αλλά και τον υπόλοιπο κόσμο. Τις τελευταίες ημέρες ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να αποχωρήσει από το Ιράν με το Στενό του Ορμούζ κλειστό, αφήνοντας στους συμμάχους το έργο της επαναφοράς της κανονικότητας στη μεταφορά του πετρελαίου. Μια τέτοια κίνηση θα μπορούσε να επιδεινώσει ένα ήδη σοβαρό πρόβλημα, καθώς οι τιμές του πετρελαίου έχουν αυξηθεί κατά 65% από την έναρξη του πολέμου.

Το σχεδόν πλήρες κλείσιμο του Στενού φέρνει αύξηση στις τιμών των καυσίμων σε παγκόσμιο επίπεδο, από τη βενζίνη που βάζουμε στα αυτοκίνητά μας μέχρι το πετρέλαιο που χρησιμοποιείται για τη μεταφορά των προϊόντων μας, το καύσιμο που κινεί τα αεροσκάφη και το καύσιμο των πλοίων που μεταφέρουν φορτία σε όλο τον κόσμο. Αυτό το γεγονός πιθανόν να προκαλέσει αύξηση στις τιμές των περισσότερων προϊόντων που αγοράζουμε καθημερινά, καθώς και να πυροδοτήσει αύξηση του πληθωρισμού σε παγκόσμιο επίπεδο. Θα πρέπει να αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα αυτή τη στιγμή η επαναλειτουργία του Στενού του Ορμούζ, προκειμένου να αποφευχθεί μια σημαντική επιβράδυνση της παγκόσμιας οικονομίας. Το ότι αυτή είναι η πρώτη φορά που βιώνουμε μια διαταραχή αυτού του μεγέθους στις παγκόσμιες προμήθειες πετρελαίου, και όλες οι προβλεπόμενες συνέπειες αυτής της κατάστασης δεν είναι παρά ακριβώς αυτό: προβλέψεις.

Υπάρχει μία χώρα που εξακολουθεί να εισάγει πετρέλαιο μέσω του Στενού και αυτή είναι η Κίνα. Σχεδόν το 50% των εισαγωγών πετρελαίου της Κίνας διέρχεται από το Ορμούζ. Ακόμη πιο σημαντικό είναι ότι πάνω από το 90% των εξαγωγών αργού πετρελαίου του Ιράν κατευθύνονται προς την Κίνα, πράγμα που σημαίνει ότι η Ισλαμική Δημοκρατία εξαρτάται από την Κίνα περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη χώρα στον κόσμο. Η οικονομία του Ιράν εξαρτάται ουσιαστικά από την Κίνα για να επιβιώσει, και γι’ αυτό το Πεκίνο έχει τη μεγαλύτερη δύναμη και επιρροή για να επαναλειτουργήσει το Στενό. Η Κίνα μπορεί να είναι ικανοποιημένη προς το παρόν με τα φορτία που λαμβάνει από την περιοχή, αλλά τελικά ο αντίκτυπος που θα έχει αυτή η διακοπή στην παγκόσμια οικονομία θα αρχίσει να έχει σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις και στην οικονομία της. Καθώς το εμπόριο αρχίζει να επιβραδύνεται και το κόστος των ναυτιλιακών καυσίμων συνεχίζει να αυξάνεται, η οικονομία της Κίνας θα υποφέρει ακόμη περισσότερο.

Αντί για ναυτική συνοδεία ή στρατιωτική δράση, η Κίνα θα μπορούσε απλά να απαιτήσει την επαναλειτουργία του Στενού. Αυτός ίσως να είναι και ο λόγος που οι Σύμμαχοι των ΗΠΑ δεν βιάζονται να παρέμβουν και να το ανοίξουν: γιατί πάρουν αυτό το ρίσκο, όταν η Κίνα ενδέχεται να παρέμβει και να το ανοίξει με διπλωματικό τρόπο; Ένα είναι βέβαιο: καθώς οι παγκόσμιοι ηγέτες σταθμίζουν αυτούς τους κινδύνους και τις πιθανές επιπτώσεις, οι συνεχείς λανθασμένες κινήσεις στην περιοχή μπορούν εύκολα να προκαλέσουν μια παγκόσμια ύφεση, και αυτό είναι κάτι που κανείς δεν θέλει.

