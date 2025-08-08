Το Τμήμα Φορολογίας προειδοποιεί το κοινό για παραπλανητικά ηλεκτρονικά μηνύματα, τα οποία φέρουν το λογότυπό του και προτρέπουν τους πολίτες να σαρώσουν QR code για δήθεν επιστροφή φόρου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Τμήματος, τα μηνύματα αυτά αποτελούν απόπειρα εξαπάτησης, καθώς προσπαθούν να παραπλανήσουν τους πολίτες ώστε να ανοίξουν ύποπτα αρχεία ή να ακολουθήσουν κακόβουλους συνδέσμους.

Το Τμήμα Φορολογίας καλεί τους φορολογούμενους να αγνοούν τα συγκεκριμένα μηνύματα, επισημαίνοντας ότι οι επιστροφές φόρων (ΦΠΑ, Φόρου Εισοδήματος κ.λπ.) πραγματοποιούνται μόνο μέσω τραπεζικού εμβάσματος, στον λογαριασμό που έχει δηλωθεί με IBAN από τον ίδιο τον φορολογούμενο μέσω ασφαλών διαδικασιών.