Έχουν γεμίσει κάποιες ιστοσελίδες καλογραμμένα κείμενα για την ενέργεια.

Κυρίως για την παραγωγή ηλεκτρισμού από φωτοβολταϊκά πάρκα, τις αποκοπές που γίνονται κατά περιόδους όταν η παραγωγή είναι μεγαλύτερη από την κατανάλωση που μπορούν να καλύψουν οι ανάπηρες -ακόμα- Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και -το αγαπημένο τους θέμα- η αποθήκευση που θα εγκαταστήσει το κράτος εντός του δικτύου ηλεκτρισμού, για τη διασφάλιση της ηλεκτροδότησης όλων.

Ποιος γράφει αυτά τα κείμενα; Το Άγιο Πνεύμα; Γιατί δεν είναι υπογεγραμμένα; Και γιατί όταν είναι υπογεγραμμένα, κανένας δεν γνωρίζει αυτόν που υπογράφει;

Τι συμβαίνει; Δεν μπορούν οι εμπνευστές των κειμένων αυτών να αναλάβουν την ευθύνη όσων διαδίδουν; Δεν μπορούν να συμμετάσχουν στον δημόσιο διάλογο γνωστοποιώντας το όνομά τους και τα συμφέροντα που προωθούν;

