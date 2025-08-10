Ψήφισε ό,τι ψήφισε η Βουλή, κατά πλειοψηφία, για τις πολλαπλές συντάξεις και τα ωφελήματα των κρατικών αξιωματούχων. Έχουμε -όλοι- μια έφεση να βρίζουμε τη Βουλή, αλλά: Αυτοί που ερμηνεύουν το Σύνταγμα, είτε είναι οι δικαστές, είτε είναι η Νομική Υπηρεσία, είπαν, ξαναείπαν και λένε πως δεν μπορεί η Πολιτεία να στερήσει δικαιώματα από αυτούς που όταν αναλάμβαναν τα καθήκοντα που τους ανέθεσε το κράτος τα θεώρησαν δεδομένα, για όλο το υπόλοιπο της ζωής τους.

Εφόσον ο νόμος προέβλεπε πως ενόσω υπηρετούν σε κρατικό αξίωμα ή όταν αποχωρήσουν ή όταν διοριστούν σε άλλο αξίωμα, κλπ, θα έχουν τα Χ ωφελήματα και έσοδα, ΔΕΝ μπορεί ούτε η Κυβέρνηση, ούτε η Βουλή ούτε κανένας, να τους τα στερήσει.

Προσπάθησαν να το κάνουν διάφοροι και έφαγαν τα μούτρα τους, με αποφάσεις του Ανωτάτου. Και μας έμειναν οι πολλαπλές συτάξεις και όλα τα υπόλοιπα.

Σήμερα έχουμε νέους νόμους, που περιορίζουν τα συνταξιοδοτικά δικαιώματα των κρατικών αξιωματούχων που θα διοριστούν ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ μετά την έναρξη ισχύος του νόμου, για την ακρίβεια από τον Ιούνιο του 2026. Όσοι υπηρέτησαν ή διορίστηκαν και υπηρετούν πριν από αυτούς τους νόμους δεν χάνουν τίποτε. Για να μην πέσει οποιοσδήποτε τέτοιος νόμος στο Ανώτατο και να συνεχίσουν να παίρνουν αυτά τα εξωφρενικά ωφελήματα ΚΑΙ οι νέοι που θα διοριστουν στο εξής.

Σήμερα, λοιπόν, ο Πρόεδρος θα πρέπει να αποφασίσει αν θα υπογράψει τους νόμους και θα τους θέσει σε ισχύ, με κίνδυνο να προσφύγει κάποιος και να τους ακυρώσει, ή αν θα τους αναφέρει στο Ανώτατο, για να κρίνει αυτό αν οι νέοι νόμοι είναι συνταγματικοί. Και αφορμή θέλουν οι… Ανώτατοι να πουν ότι δεν είναι συνταγματικοί.

Ναι, κ. Πρόεδρε. Αλλά από τη μια έχουμε το ενδεχόμενο να βρεθεί ένας να προσφύγει και να ρίξει και τους νέους νόμους και από την άλλη έχουμε το ενδεχόμενο αν δεν υπογράψετε τους νέους νόμους να μην ισχύσουν οι περιορισμοί των συνταξιοδοτικών ωφελημάτων ΟΥΤΕ για τους επόμενους αξιωματούχους. Διότι, αν αναφέρετε τους νόμους και δεν αποφασίσει το Ανώτατο μέχρι τις υποψηφιότητες – εκλογές για νέα Βουλή, τότε θα συνεχίσει το σημερινό αντιδημοφιλές σύστημα και για τα επόμενα 5 χρόνια τουλάχιστο. Και για τους βουλευτές και για ΟΛΟΥΣ τους επόμενους αξιωματούχους. Διότι, αν ο νόμος επιτρέπει Χ όταν αναλαμβάνεις αξίωμα, παίρνεις Χ. Τίποτε λιγότερο.

Ποια είναι η μεγαλύτερη ζημιά κ. Πρόεδρε; Να μην ισχύσει ο νόμος που περιορίζει τα έσοδα έστω για τους επόμενους, ή να συνεχίσει αυτό που ζούμε σήμερα;

Αυτό θα αποφασίσετε σε τελική ανάλυση.

Όμως, υπάρχει και μια εναλλακτική επιλογή για εσάς Πρόεδρε και σας την υπέδειξε ο Γιώργος Λουκαϊδης του ΑΚΕΛ: Να μην υπογράψετε τους νόμους, αλλά ΑΜΕΣΩΣ να βάλετε μπροστά να πάρει άλλη απόφαση η Βουλή, που να γίνει νόμος πριν την υποβολή υποψηφιοτήτων για τις επόμενες βουλευτικές.

Προσωπικά, δεν τους εμπιστεύομαι ότι θα συνεργαστούν όλοι. Εγώ θα υπέγραφα και θα δημοσίευα τους νόμους στην Επίσημη Εφημερίδα. Και αν βρεθεί κάποιος να προσπαθήσει να ρίξει τους νόμους για να συνεχίσει να παίρνει από δω κι από κει συντάξεις και μισθούς, θα του ζητήσω συνέντευξη και φωτογράφιση στο λόμπι του πιο ακριβού ξενοδοχείου του τόπου. Ή σε κάποιο τζιακούζι.

ΧΡΥΜΑ