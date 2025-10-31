Το δημοσίευμα του «Φ» για το νέο σχέδιο της Energean να μεταφέρει φυσικό αέριο από το Ισραήλ με αγωγό στην Κύπρο, με βάση την Δήλωση Πρόθεσης Συνεργασίας με τη Cyfield, συνέπεσε με μια σημαντική επέτειο για την εταιρεία.

Όπως διαβάσαμε σε ανάρτηση στον λογαριασμό που διατηρεί η Energean στο LinkedIn, αυτές τις μέρες συμπληρώθηκαν τρία χρόνια από την έναρξη παραγωγής φυσικού αερικού από το κοίτασμα Karish. Όπως αναφέρεται στην ανάρτηση, σε αυτά τα τρία χρόνια η εταιρεία έχει παράξει πάνω από 100 εκατ. βαρέλια ισοδυνάμου πετρελαίου, μεταξύ των οποίων και 14 δισεκ. κυβικά μέτρα φυσικού αερίου που κάλυψαν κατά μέσο όρο το 40% των αναγκών του Ισραήλ σε φυσικό αέριο.



Και καθώς σκεφτόμαστε ότι η πρώτη πρόταση της εταιρείας προς την Κυπριακή Δημοκρατία για μεταφορά εδώ φυσικού αερίου χρονολογείται από το 2018, εύλογα συμπεραίνουμε ότι αν τότε η πρόταση είχε γίνει αποδεκτή και ο σχεδιασμός είχε προχωρήσει, θα μπορούσε μέσα στο αέριο που έχει παράξει η εταιρεία να ήταν και αυτό που θα είχαμε καταναλώσει κι εμείς… Σε χαμηλότερες τιμές από το μαζούτ και το ντίζελ.

INS