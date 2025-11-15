Η Πρεσβεία της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου στη Λευκωσία ανακοίνωσε ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, για την πώληση του τεμαχίου γης και του παλαιού κτηρίου που αποτελούσε την επίσημη κατοικία του πρέσβη. Το ακίνητο βρίσκεται στην οδό Παρθενώνος 29, στην περιοχή «Μονπαρνάς» στο νοτιοανατολικό τμήμα του Δήμου Έγκωμης, και αντιστοιχεί στο Τεμάχιο αρ. 3224 του Σχεδίου Εγγραφής 21/53 W.1, με συνολική έκταση 875 τετραγωνικά μέτρα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το Βιβλίο Όρων και Προϋποθέσεων διατίθεται στα γραφεία της Πρεσβείας έναντι μη επιστρεφόμενου τέλους €10. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επιθεωρήσουν το τεμάχιο και το κτήριο, εξωτερικά και εσωτερικά, μέσω καθημερινών επισκέψεων που διενεργούνται κατόπιν συνεννόησης με τους αρμόδιους λειτουργούς της Πρεσβείας. Ραντεβού και πληροφορίες παρέχονται στα τηλέφωνα 22449050 και 22449051 ή μέσω email στο embassyegypt.nicosia@gmail.com.

Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν οφείλουν να υποβάλουν τα απαιτούμενα έγγραφα, όπως καθορίζονται στο Βιβλίο Όρων και Προϋποθέσεων, μέχρι τη Δευτέρα 1 Δεκεμβρίου 2025. Η προσφορά πρέπει να συνοδεύεται από εγγύηση συμμετοχής ύψους €50, η οποία επιστρέφεται σε όσους δεν κατακυρώσουν τον διαγωνισμό. Οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν για την ημερομηνία κατά την οποία θα ανοιχθούν οι σφραγισμένοι φάκελοι.

Ο επιτυχών προσφοροδότης θα καταβάλει προκαταβολή ίση με το 10% της αξίας της προσφοράς μετά την κατακύρωση. Η διαδικασία και η επιλογή του επιτυχόντα θα διέπονται από την αιγυπτιακή νομοθεσία, στον βαθμό που είναι αναγκαίο και συμβατό με τη σχετική κυπριακή νομοθεσία, χωρίς να παραβιάζονται υποχρεωτικές διατάξεις ή ζητήματα δημόσιας τάξης στην Κύπρο.