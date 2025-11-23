Το κρέας έχει ανέβει στον… εξώστη των τιμών και απολαμβάνει θέα εορταστική. Καλοβλέπει τα Χριστούγεννα, στρογγυλοκάθεται στα ράφια και περιμένει τον καταναλωτή να περάσει από κάτω με το καρότσι. Το κρέας φαίνεται πως ζήλεψε τα καύσιμα. Ανεβαίνει εύκολα, κατεβαίνει αργά και στο μεταξύ όλοι προσπαθούν να εξηγήσουν γιατί η αντλία της παραγωγής γράφει «μείωση», ενώ η αντλία στα πρατήρια «φουλάρει» τις τιμές.

Η τιμή παραγωγού στο χοιρινό πέφτει σχεδόν 23%, όμως στο ράφι η μπριζόλα παίρνει 50 σεντ πάνω, ο κιμάς 33 σεντ και ο λαπάς 27. Κάτι χάθηκε, προφανώς, στη… διαδρομή από το φορτηγό μέχρι τον πάγκο των υπεραγορών. Και ενώ όλοι μιλούν για ανατιμήσεις, το e-kalathi κρατά ακόμη τα φρέσκα κρέατα εκτός… κάδρου, αφήνοντας τον καταναλωτή χωρίς εύκολο εργαλείο σύγκρισης. Το αποτέλεσμα; Οι προσφορές εντοπίζονται με το μάτι, όχι με ένα κλικ. Στο μεταξύ, το κοτόπουλο «παίζει άμυνα» στις τιμές και κερδίζει έδαφος ως η πιο λογική επιλογή για το οικογενειακό τραπέζι. Αν δεν αλλάξει κάτι πριν από τις γιορτές, το χριστουγεννιάτικο τραπέζι θα μοιάζει περισσότερο με τεστ αντοχής στο οικογενειακό πορτοφόλι, παρά με γιορτή αφθονίας.

ΠΡΟΚΕ