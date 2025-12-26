Υπουργός Εργασίας από το Καϊμακλί και τσιγκουνεύτηκε λίγα ευρώ παραπάνω για τους λήπτες του κατώτατου μισθού; Παράδοξο. Πίστεψε πως ο εθνικός κατώτατος είναι ο πρώτος μισθός, όπως λένε οι εργοδότες; Και μετά πολλαπλασιάζονται τα λεφτά για τους εργαζόμενους; Μπα.

Απλώς, άλλο να είσαι βουλευτής και να λες ό,τι θέλεις από το έδρανο της Ολομέλειας και άλλο να έχεις να κάνεις με εργοδοτικούς συνδέσμους, αλυσίδες φούρνων και υπεραγορών και μεγαλοκαταστήματα. Και με υφυπουργό – συνάδελφο στο Υπουργικό, που ξέρει τις δυσκολίες και τα ζόρια που περνούν οι μεγαλοεργοδότες.

ΧΡΥΜΑ