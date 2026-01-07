Η νέα χρονιά φέρνει την Κύπρο στο επίκεντρο της Ευρώπης. Η προεδρία της ΕΕ το α΄ εξάμηνο του 2026 είναι ίσως από τις σημαντικότερες για την Ευρώπη.

Και αυτό, γιατί η προεδρεύουσα χώρα θα κληθεί να διαχειριστεί θέματα αιχμής για τη γηραιά ήπειρο. Το Ουκρανικό, οι γεωπολιτικές αναταράξεις, οι σχέσεις της Ευρώπης με τις ΗΠΑ, τη Ρωσία και την Κίνα, οι ενεργειακές ανακατατάξεις, οι περιφερειακές συγκρούσεις, τα οικονομικά προβλήματα, οι νέοι δημοσιονομικοί στόχοι, οι κοινωνικές ανισότητες και πολλά άλλα είναι στην ατζέντα της ΕΕ.

Δεν ξέρουμε πώς σκέφτονται ο Πρόεδρος και η Κυβέρνηση, που θα προεδρεύουν της ΕΕ, να διαχειριστούν όλο αυτό το πλέγμα θεμάτων, όμως η πρόκληση είναι παραπάνω από ορατή.

Την ίδια ώρα, η Κύπρος θα πρέπει να αξιοποιήσει την ευκαιρία για τα δικά της συμφέροντα και ειδικά στο εθνικό θέμα και την οικονομία.

Το στοίχημα, λοιπόν, της Προεδρίας είναι μεγάλο. Θα τα καταφέρουμε;

IOS