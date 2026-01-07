Η αδήλωτη εργασία θεωρείται ένα από τα σοβαρότερα και πιο επιζήμια για το κοινωνικό σύνολο αδικήματα της νομοθεσίας που αφορά την εργασία. Απορήσαμε λοιπόν όταν διαβάσαμε πως «τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση νομοσχέδιο που αποσκοπεί στον καθορισμό ανώτατου ορίου στην αύξηση του διοικητικού προστίμου που επιβάλλεται για αδήλωτη εργασία, σε περίπτωση εκπρόθεσμης καταβολής του».

Με το νομοσχέδιο καθορίζεται ότι η αύξηση του διοικητικού προστίμου, λόγω καθυστέρησης στην εξόφλησή του από τους εργοδότες ή τα αυτοτελώς εργαζόμενα πρόσωπα που υποπίπτουν σε παράβαση του βασικού νόμου περί αδήλωτης εργασίας, δεν θα μπορεί να είναι μεγαλύτερη από το διπλάσιο ποσό του αρχικώς επιβληθέντος προστίμου».

Θα θέλαμε να ξέρουμε ποιοι λόγοι ώθησαν το Υπουργείο Εργασίας να αλλάξει τον νόμο και να τον κάνει πιο επιεική για τους παραβάτες εργοδότες. Δεν θέλει να είναι αποτρεπτικό το πρόστιμο;

Τ.ΟΥ

