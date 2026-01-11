Αχ κύριε Μητσοτάκη. Ο πρωθυπουργός της Ελλάδας γνωρίζει καλά τι σημαίνει διεθνές δίκαιο και διεθνής νομιμότητα. Είναι το πλαίσιο που επικαλείται κάθε φορά που ο «κακός γείτονας» παραβιάζει τον εναέριο χώρο ή αμφισβητεί νησιά.

Είναι το ίδιο πλαίσιο που ενεργοποιήθηκε απέναντι στη Ρωσία, με κυρώσεις και αυστηρή ρητορική. Στην Κύπρο, άλλωστε, το διεθνές δίκαιο δεν είναι θεωρία, είναι όρος επιβίωσης και μοναδικό ανάχωμα απέναντι στην Τουρκία.

Κι όμως, κάπου η συνέπεια χάνεται. Τι θα ανακοινώσει η Αθήνα αν προκύψει ζήτημα στη Γροιλανδία ή αν η Άγκυρα εντείνει τις παραβιάσεις σε Κύπρο και Ελλάδα; Κάπου δεν μας τα λέτε καλά, κύριε Έλληνα Πρωθυπουργέ.

ΠΡΟΚΕ