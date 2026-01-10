Με ευρεία συμμετοχή 103 νεαρών αθλητών και αγώνες υψηλού επιπέδου, ολοκληρώθηκε με επιτυχία το Παγκύπριο Πρωτάθλημα Νέων 2026, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή ανάπτυξη και τη δυναμική του νεανικού σκακιού στην Κύπρο.

Η διοργάνωση τελούσε υπό την αιγίδα της Υπουργού Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, κας Αθηνάς Μιχαηλίδου, υπογραμμίζοντας τον παιδαγωγικό ρόλο του σκακιού και τη συμβολή του στην πνευματική, κοινωνική και γνωστική ανάπτυξη των παιδιών.

Οι αγώνες διεξήχθησαν σε ιδιαίτερα υψηλό αγωνιστικό επίπεδο, με τους συμμετέχοντες να επιδεικνύουν αγωνιστικότητα, πειθαρχία και αθλητικό ήθος, στοιχεία που ενισχύουν τον εκπαιδευτικό χαρακτήρα του αθλήματος.

Καθοριστική υπήρξε η συμβολή των χορηγών και συνεργατών της Κυπριακής Σκακιστικής Ομοσπονδίας, οι οποίοι στήριξαν την επιτυχή διεξαγωγή του Πρωταθλήματος. Η Freedom24, ως Γενικός Συνεργάτης, στηρίζει διαχρονικά τις δράσεις της Ομοσπονδίας, ενώ ο Hercules Group ήταν Χορηγός Αθλοθέτησης. Η Π.Ο.Ε.Δ., ως Υποστηρικτής Χώρου, φιλοξένησε τη διοργάνωση και η Caffè Nero Cyprus προσέφερε 20% έκπτωση σε όλους τους συμμετέχοντες.

Η Κυπριακή Σκακιστική Ομοσπονδία εξέφρασε τις ευχαριστίες της προς τον Σκακιστικό Όμιλο Κάισσα, διοργανωτή του Πρωταθλήματος, για τον άρτιο σχεδιασμό, την οργανωτική συνέπεια και την επαγγελματική υλοποίηση της διοργάνωσης.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στη Διαιτητική ΟμάδαΒαλεντίν Παουνέσκου, Παναγιώτης Διονυσίου, Βασίλης Καραολής, Άννα Καϊλού, Ηρακλής Πίκας και Μαρκ Μπράιαν — για τον υψηλό βαθμό επαγγελματισμού, αμεροληψίας και συνέπειας, που διασφάλισαν την ομαλή και δίκαιη διεξαγωγή των αγώνων.

Στο αγωνιστικό σκέλος, το Πρωτάθλημα ανέδειξε πρωταθλητές και πρωταθλήτριες σε όλες τις ηλικιακές κατηγορίες U8 έως U18, τόσο στα κορίτσια όσο και στο open, επιβεβαιώνοντας το βάθος και το μέλλον του κυπριακού σκακιού.

🏅 Νικητές / Winners

Under 8 (U8)

Girls

🥇 1st Place: Nicolaides, Olivia

🥈 2nd Place: Tsironi Katsaounou, Koralia

Open

🥇 1st Place: Avdeev, Fedor Teodor

🥈 2nd Place: Neofytou, Orestis

🥉 3rd Place: Strouthos, Andreas

Under 10 (U10)

Girls

🥇 1st Place: Korelidou, Maria

🥈 2nd Place: Kobak, Kumsal

🥉 3rd Place: Nicolaou, Rafaella

Open

🥇 1st Place: Aaryan Shah

🥈 2nd Place: Hakligil, Aziz

🥉 3rd Place: Picolos, Antonios

Under 12 (U12)

Girls

🥇 1st Place: WCM Paunescu, Aida

🥈 2nd Place: Osadcha, Elena

🥉 3rd Place: Vasileiou, Marilia

Open

🥇 1st Place: Skouroupathis, Kyriakos

🥈 2nd Place: Kakouris, Giorgos

🥉 3rd Place: Wu Wenrui

Under 14 (U14)

Girls

🥇 1st Place: Georgiou, Katerina

🥈 2nd Place: Zhupanova Ochirova, Varvara

Open

🥇 1st Place: Grigoriev, Alexander D

🥈 2nd Place: Konstantinides, Savvas

🥉 3rd Place: Cicek, Deniz Ismail

Under 16 (U16)

Girls

🥇 1st Place: Staicovici, Alice Amelie

🥈 2nd Place: Huegelmann, Philine

🥉 3rd Place: Angelidou, Pinelopi

Open

🥇 1st Place: Amvrosiadis, Themistoklis

🥈 2nd Place: Kyriakides, Andreas

🥉 3rd Place: Alichanides, Ioannis

Under 18 (U18)

Girls

🥇 1st Place: CM Antoniou, Rafail

🥈 2nd Place: Hadjidemetriou, Evangelos

🥉 3rd Place: Ioannou, Constantinos

Open

🥇 1st Place: Bouzana, Christina

🥈 2nd Place: WCM Sokolova, Victoria

🥉 3rd Place: WCM Pica, Eleni