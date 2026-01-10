Με ευρεία συμμετοχή 103 νεαρών αθλητών και αγώνες υψηλού επιπέδου, ολοκληρώθηκε με επιτυχία το Παγκύπριο Πρωτάθλημα Νέων 2026, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή ανάπτυξη και τη δυναμική του νεανικού σκακιού στην Κύπρο.

Η διοργάνωση τελούσε υπό την αιγίδα της Υπουργού Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, κας Αθηνάς Μιχαηλίδου, υπογραμμίζοντας τον παιδαγωγικό ρόλο του σκακιού και τη συμβολή του στην πνευματική, κοινωνική και γνωστική ανάπτυξη των παιδιών.

Οι αγώνες διεξήχθησαν σε ιδιαίτερα υψηλό αγωνιστικό επίπεδο, με τους συμμετέχοντες να επιδεικνύουν αγωνιστικότητα, πειθαρχία και αθλητικό ήθος, στοιχεία που ενισχύουν τον εκπαιδευτικό χαρακτήρα του αθλήματος.

Καθοριστική υπήρξε η συμβολή των χορηγών και συνεργατών της Κυπριακής Σκακιστικής Ομοσπονδίας, οι οποίοι στήριξαν την επιτυχή διεξαγωγή του Πρωταθλήματος. Η Freedom24, ως Γενικός Συνεργάτης, στηρίζει διαχρονικά τις δράσεις της Ομοσπονδίας, ενώ ο Hercules Group ήταν Χορηγός Αθλοθέτησης. Η Π.Ο.Ε.Δ., ως Υποστηρικτής Χώρου, φιλοξένησε τη διοργάνωση και η Caffè Nero Cyprus προσέφερε 20% έκπτωση σε όλους τους συμμετέχοντες.

Η Κυπριακή Σκακιστική Ομοσπονδία εξέφρασε τις ευχαριστίες της προς τον Σκακιστικό Όμιλο Κάισσα, διοργανωτή του Πρωταθλήματος, για τον άρτιο σχεδιασμό, την οργανωτική συνέπεια και την επαγγελματική υλοποίηση της διοργάνωσης.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στη Διαιτητική Ομάδα — Βαλεντίν Παουνέσκου, Παναγιώτης Διονυσίου, Βασίλης Καραολής, Άννα Καϊλού, Ηρακλής Πίκας και Μαρκ Μπράιαν — για τον υψηλό βαθμό επαγγελματισμού, αμεροληψίας και συνέπειας, που διασφάλισαν την ομαλή και δίκαιη διεξαγωγή των αγώνων.

Στο αγωνιστικό σκέλος, το Πρωτάθλημα ανέδειξε πρωταθλητές και πρωταθλήτριες σε όλες τις ηλικιακές κατηγορίες U8 έως U18, τόσο στα κορίτσια όσο και στο open, επιβεβαιώνοντας το βάθος και το μέλλον του κυπριακού σκακιού.

Νικητές / Winners

Under 8 (U8)

Girls

1st Place: Nicolaides, Olivia

2nd Place: Tsironi Katsaounou, Koralia

Open

1st Place: Avdeev, Fedor Teodor

2nd Place: Neofytou, Orestis

3rd Place: Strouthos, Andreas

Under 10 (U10)

Girls

1st Place: Korelidou, Maria

2nd Place: Kobak, Kumsal

3rd Place: Nicolaou, Rafaella

Open

1st Place: Aaryan Shah

2nd Place: Hakligil, Aziz

3rd Place: Picolos, Antonios

Under 12 (U12)

Girls

1st Place: WCM Paunescu, Aida

2nd Place: Osadcha, Elena

3rd Place: Vasileiou, Marilia

Open

1st Place: Skouroupathis, Kyriakos

2nd Place: Kakouris, Giorgos

3rd Place: Wu Wenrui

Under 14 (U14)

Girls

1st Place: Georgiou, Katerina

2nd Place: Zhupanova Ochirova, Varvara

Open

1st Place: Grigoriev, Alexander D

2nd Place: Konstantinides, Savvas

3rd Place: Cicek, Deniz Ismail

Under 16 (U16)

Girls

1st Place: Staicovici, Alice Amelie

2nd Place: Huegelmann, Philine

3rd Place: Angelidou, Pinelopi

Open

1st Place: Amvrosiadis, Themistoklis

2nd Place: Kyriakides, Andreas

3rd Place: Alichanides, Ioannis

Under 18 (U18)

Girls

1st Place: CM Antoniou, Rafail

2nd Place: Hadjidemetriou, Evangelos

3rd Place: Ioannou, Constantinos

Open

1st Place: Bouzana, Christina

2nd Place: WCM Sokolova, Victoria

3rd Place: WCM Pica, Eleni