Με ευρεία συμμετοχή 103 νεαρών αθλητών και αγώνες υψηλού επιπέδου, ολοκληρώθηκε με επιτυχία το Παγκύπριο Πρωτάθλημα Νέων 2026, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή ανάπτυξη και τη δυναμική του νεανικού σκακιού στην Κύπρο.
Η διοργάνωση τελούσε υπό την αιγίδα της Υπουργού Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, κας Αθηνάς Μιχαηλίδου, υπογραμμίζοντας τον παιδαγωγικό ρόλο του σκακιού και τη συμβολή του στην πνευματική, κοινωνική και γνωστική ανάπτυξη των παιδιών.
Οι αγώνες διεξήχθησαν σε ιδιαίτερα υψηλό αγωνιστικό επίπεδο, με τους συμμετέχοντες να επιδεικνύουν αγωνιστικότητα, πειθαρχία και αθλητικό ήθος, στοιχεία που ενισχύουν τον εκπαιδευτικό χαρακτήρα του αθλήματος.
Καθοριστική υπήρξε η συμβολή των χορηγών και συνεργατών της Κυπριακής Σκακιστικής Ομοσπονδίας, οι οποίοι στήριξαν την επιτυχή διεξαγωγή του Πρωταθλήματος. Η Freedom24, ως Γενικός Συνεργάτης, στηρίζει διαχρονικά τις δράσεις της Ομοσπονδίας, ενώ ο Hercules Group ήταν Χορηγός Αθλοθέτησης. Η Π.Ο.Ε.Δ., ως Υποστηρικτής Χώρου, φιλοξένησε τη διοργάνωση και η Caffè Nero Cyprus προσέφερε 20% έκπτωση σε όλους τους συμμετέχοντες.
Η Κυπριακή Σκακιστική Ομοσπονδία εξέφρασε τις ευχαριστίες της προς τον Σκακιστικό Όμιλο Κάισσα, διοργανωτή του Πρωταθλήματος, για τον άρτιο σχεδιασμό, την οργανωτική συνέπεια και την επαγγελματική υλοποίηση της διοργάνωσης.
Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στη Διαιτητική Ομάδα — Βαλεντίν Παουνέσκου, Παναγιώτης Διονυσίου, Βασίλης Καραολής, Άννα Καϊλού, Ηρακλής Πίκας και Μαρκ Μπράιαν — για τον υψηλό βαθμό επαγγελματισμού, αμεροληψίας και συνέπειας, που διασφάλισαν την ομαλή και δίκαιη διεξαγωγή των αγώνων.
Στο αγωνιστικό σκέλος, το Πρωτάθλημα ανέδειξε πρωταθλητές και πρωταθλήτριες σε όλες τις ηλικιακές κατηγορίες U8 έως U18, τόσο στα κορίτσια όσο και στο open, επιβεβαιώνοντας το βάθος και το μέλλον του κυπριακού σκακιού.
Νικητές / Winners
Under 8 (U8)
Girls
1st Place: Nicolaides, Olivia
2nd Place: Tsironi Katsaounou, Koralia
Open
1st Place: Avdeev, Fedor Teodor
2nd Place: Neofytou, Orestis
3rd Place: Strouthos, Andreas
Under 10 (U10)
Girls
1st Place: Korelidou, Maria
2nd Place: Kobak, Kumsal
3rd Place: Nicolaou, Rafaella
Open
1st Place: Aaryan Shah
2nd Place: Hakligil, Aziz
3rd Place: Picolos, Antonios
Under 12 (U12)
Girls
1st Place: WCM Paunescu, Aida
2nd Place: Osadcha, Elena
3rd Place: Vasileiou, Marilia
Open
1st Place: Skouroupathis, Kyriakos
2nd Place: Kakouris, Giorgos
3rd Place: Wu Wenrui
Under 14 (U14)
Girls
1st Place: Georgiou, Katerina
2nd Place: Zhupanova Ochirova, Varvara
Open
1st Place: Grigoriev, Alexander D
2nd Place: Konstantinides, Savvas
3rd Place: Cicek, Deniz Ismail
Under 16 (U16)
Girls
1st Place: Staicovici, Alice Amelie
2nd Place: Huegelmann, Philine
3rd Place: Angelidou, Pinelopi
Open
1st Place: Amvrosiadis, Themistoklis
2nd Place: Kyriakides, Andreas
3rd Place: Alichanides, Ioannis
Under 18 (U18)
Girls
1st Place: CM Antoniou, Rafail
2nd Place: Hadjidemetriou, Evangelos
3rd Place: Ioannou, Constantinos
Open
1st Place: Bouzana, Christina
2nd Place: WCM Sokolova, Victoria
3rd Place: WCM Pica, Eleni