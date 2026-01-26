Ένα ζωντανό παράδειγμα του πώς η μαθητική επιχειρηματικότητα μπορεί να συνδυαστεί με την καινοτομία, την παράδοση και την κοινωνική ευαισθησία αποτελεί η δράση της μαθητικής επιχείρησης Loukoumia Bars του Λυκείου Γιαννάκη Ταλιώτη Γεροσκήπου, η οποία το τελευταίο διάστημα καταγράφει ιδιαίτερα δυναμική παρουσία εντός και εκτός σχολείου.

Στο πλαίσιο αυτό, την Τετάρτη 14 Ιανουαρίου 2026, το σχολείο υποδέχθηκε τον ιδρυτή του Youth Tech Fest, Sean Alimon, ο οποίος επισκέφθηκε το Λύκειο με στόχο την παρουσίαση του φεστιβάλ και τη γνωριμία με τη μαθητική ομάδα. Κατά την επίσκεψή του, αναφέρθηκε στον ρόλο του Youth Tech Fest ως πλατφόρμας που ενισχύει τη νεανική καινοτομία, την τεχνολογία και την επιχειρηματική σκέψη, εκφράζοντας τον θαυμασμό του για το υψηλό επίπεδο προετοιμασίας και επαγγελματισμού των μαθητών.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην ομάδα Loukoumia Bars, η οποία συνδυάζει τη γαστρονομική παράδοση των λουκουμιών Γεροσκήπου με σύγχρονες, πιο υγιεινές προτάσεις διατροφής. Όπως σημείωσε, τέτοιες πρωτοβουλίες αποδεικνύουν τι μπορεί να επιτύχει η νέα γενιά όταν διαθέτει τα κατάλληλα εφόδια και ευκαιρίες.

Λίγες ημέρες νωρίτερα, την Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2026, η μαθητική επιχείρηση πραγματοποίησε πώληση προϊόντων στον χώρο του σχολείου, καταγράφοντας εντυπωσιακή ανταπόκριση. Μέσα σε δύο διαλείμματα συνολικής διάρκειας 35 λεπτών, όλα τα προϊόντα εξαντλήθηκαν, επιβεβαιώνοντας την απήχηση της ιδέας στη σχολική κοινότητα. Μαθητές και εκπαιδευτικοί έδωσαν θετικά σχόλια τόσο για τη γεύση όσο και για τη συνολική επιχειρηματική προσέγγιση της ομάδας.

Η δράση αυτή είχε και κοινωνικό χαρακτήρα, καθώς οι μαθήτριες της επιχείρησης έχουν ανακοινώσει την πρόθεσή τους να διαθέσουν μέρος των καθαρών εσόδων στον μη κερδοσκοπικό οργανισμό «Μικροί Ήρωες». Σημαντική υπήρξε και η συμβολή των μεντόρων της ομάδας, Νίκης Χριστοφή από τον Ελεγκτικό Οίκο Ernst & Young και μέλους της Επιτροπής ΕΚΕ του ΣΕΛΚ, καθώς και του Ευαγόρα Προκοπίου από το δημοσιογραφικό τμήμα της εφημερίδας Φιλελεύθερος.

Η πρώτη επίσημη παρουσίαση των προϊόντων Loukoumia Bars είχε προηγηθεί στις 19 Δεκεμβρίου 2025, στον Πολυχώρο της Παλαιάς Ηλεκτρικής, στο πλαίσιο της εκδήλωσης «Μάθε παιδί μου Οικονομικά: Προοπτικές σπουδών και εργοδότησης», που διοργάνωσε ο Σύνδεσμος Οικονομολόγων Καθηγητών Κύπρου σε συνεργασία με τον Δήμο Πάφου και το πρόγραμμα Junior Achievement Cyprus. Εκεί, η μαθητική ομάδα παρουσίασε το επιχειρηματικό της μοντέλο, αναδεικνύοντας τη σύνδεση εκπαίδευσης, καινοτομίας και πραγματικής οικονομίας.

Η εμπειρία των μαθητικών επιχειρήσεων αναδεικνύεται ως πολύτιμο εκπαιδευτικό εργαλείο, καθώς προσφέρει στους μαθητές τη δυνατότητα να εφαρμόσουν θεωρητικές γνώσεις στην πράξη, να καλλιεργήσουν δεξιότητες συνεργασίας, υπευθυνότητας και λήψης αποφάσεων και να αναπτύξουν επιχειρηματική και κοινωνική συνείδηση. Στην περίπτωση των Loukoumia Bars, η ιδέα έχει ήδη μετατραπεί σε πράξη, επιβεβαιώνοντας ότι η σχολική καινοτομία μπορεί να έχει απτό αποτέλεσμα και θετικό αποτύπωμα.