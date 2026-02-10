Αυξήσεις στις τιμές της ξαπλώστρας και της ομπρέλας που είναι τοποθετημένες στις παραλίες που τυγχάνουν διαχείρισης από τους Δήμους, ανακοίνωσε προ ημερών ο Δήμαρχος Αγίας Νάπας.

Ο Χρίστος Ζανέττος, ο οποίος είναι και πρόεδρος της Επιτροπής Παραλιών, επισήμανε ότι από εδώ και πέρα οι ανώτατες τιμές που θα χρεώνονται οι καταναλωτές θα είναι €3,5 ευρώ για την ξαπλώστρα και €3 ευρώ για την ομπρέλα. Υπενθυμίζεται ότι μέχρι σήμερα οι ανώτατες τιμές ήταν στα €2,5 ευρώ, τόσο για την ξαπλώστρα όσο και για την ομπρέλα.

Ο κ. Ζανέττος εξήγησε ότι τα τέλη παρέμεναν αμετάβλητα για τα τελευταία 20 χρόνια και υποστήριξε ότι οι αυξήσεις που επιβλήθηκαν δεν είναι αποτρεπτικές για τους καταναλωτές. Διευκρίνισε στη συνέχεια ότι αυτές είναι οι ανώτατες τιμές και ως εκ τούτου, μπορεί μια Αρχή να επιλέξει να μην προχωρήσει σε αυξήσεις.

Όσο και αν δεν μας αρέσουν οι αυξήσεις, η μεγαλύτερη άνοδος της τιμής που μπορεί να προκύψει για το πακέτο ξαπλώστρας και ομπρέλας είναι ενάμιση ευρώ. Ποσό το οποίο σίγουρα δεν είναι απαγορευτικό.

Εκείνα όμως που πρέπει οπωσδήποτε να διαφυλάξουμε όσον αφορά στις παραλίες μας και για τα οποία φωνάζουν συνεχώς στην Ελλάδα είναι:

(α) Την απρόσκοπτη πρόσβαση όλων στις παραλίες,

(β) Την μη επιβολή ελάχιστης κατανάλωσης όπου υπάρχει υπηρεσία πώλησης φαγητού και ποτού και

(γ) Το να μην επιτρέπεται η μεταφορά και χρήση ιδιόκτητων ομπρελών στις παραλίες.

Τέτοιες αποφάσεις σίγουρα θα ξεσηκώσουν δικαιολογημένες αντιδράσεις και όχι η αύξηση του 1,5 ευρώ.

Αγ.Αγ.